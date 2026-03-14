Savaş başladığında kararma uygulayan ABD ve İsrail, artık zayiatı saklayamıyor. ABD’nin nakliye uçağı düşürüldü, uçak gemisi vuruldu. İsrail’de 9 binden fazla hasar kaydı açıldı. 3 bine yakın kişi yaralandı.

İran ile İsrail-ABD arasında başlayan ve bölgeye yayılan savaşta iki hafta geride kaldı. İran’a birkaç gün içinde diz çöktürmeyi hedefleyen ABD-İsrail ittifakı başarılı olamadı.

Başta İran füzelerinin şehirlerde verdiği hasarı göstermemek için sansür uygulayan ve düşürülen uçaklar için “teknik arıza” bahanesini uyduran ittifak, artık zayiatı gizleyemiyor. İsrail’de resmî açıklamalara göre en az 19 kişi öldü, üç bine yakın kişi yaralandı. Sadece dün, İran tarafından fırlatılan füzeler sebebiyle 213 kişi hastanelik oldu.

Beerşeba’daki İsrail askeri üssü de insansız hava araçlarıyla vuruldu. Hasar gören yerlerin fotoğrafları sosyal medyaya düşmeye başladı. İsrail basınına sızan bilgilere göre, sadece füze saldırıları kaynaklı ülke genelinde 9 binden fazla hasar kaydı oluşturuldu. Karartma altındaki Tel Aviv ve çevresinde hasarın boyutunun çok daha büyük olduğu iddia ediliyor.

Zayiat artık gizlenemiyor! İsrail ve ABD'nin kayıpları artıyor

İKMAL UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

ABD hava operasyonlarının bel kemiği olan bir KC-135 yakıt ikmal uçağı İslami Direniş grupları tarafından düşürüldü. Daha önce üç savaş uçağı imha edilen ABD, Irak’taki saldırıda altı askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart’taki açıklamasında, 8’i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını açıklamıştı. Aralarında ağır beyin travması ve şarapnel yaralanması bulunan yaklaşık 20 ABD askeri tedavi için Almanya’ya nakledildi. Bunlardan ikisinin insansız hava aracı patlamasında yaralandığı belirtildi.

İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ağır hasar aldığı ve bölgeyi terk ettiği öne sürüldü. İddialar, Pentagon tarafından yalanlandı. Uydu görüntülerindeki hareketlilik ise iddianın doğru olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Savaşta sadece ABD ve İsrail değil, koalisyon ortakları da bedel ödüyor. Erbil’de düzenlenen İHA saldırısında 1 Fransız askeri hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı. İran devlet televizyonu, ABD üsleri ve İsrail’e atılan füzelerin ateşlenme görüntülerini yayınladı. İranlı yetkililer, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısının 1.348’i bulduğunu, yaralı sayısının 17 bini aştığını açıkladı.

Zayiat artık gizlenemiyor! İsrail ve ABD'nin kayıpları artıyor

TAHLİYE EDEMEDİLER

ABD Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin savaş başlamadan önce İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararlılığını hafife aldıkları öne sürüldü. CNN’in ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Hürmüz’ün kapatılma ihtimalini yeterince hesaba katmadıkları iddia edildi.

İran, ABD’nin Orta Doğu’daki üslerini vurmuştu. Amerikan medyası ABD’nin Irak’ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlandığını yazdı. Yetkililer, Erbil’deki ABD Konsolosluğunda görevli personelin, İran saldırısı esnasında bulundukları yere sığınmak zorunda kaldığına ve günün sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından ülkeden çıkarıldıklarına işaret etti.

Zayiat artık gizlenemiyor! İsrail ve ABD'nin kayıpları artıyor

