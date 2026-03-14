Trump imzayı attı! Konut piyasası için iki kritik karar
ABD Başkanı Donald Trump, konut piyasasını canlandırmak amacıyla iki yeni kararnameye imza attı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de konut piyasasını hareketlendirmek ve ev sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla iki ayrı başkanlık kararnamesine imza attı.
BAZI DÜZENLEMELER HAFİFLETİLECEK
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Trump, “Uygun Fiyatlı Konut İnşası İçin Düzenleme Engellerinin Kaldırılması” başlıklı kararnameyi yürürlüğe koydu. Kararname kapsamında konut inşaatını geciktiren ve maliyetleri artıran çevre, su, enerji ve imar kaynaklı bazı federal düzenlemelerin hafifletileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu düzenlemelerle konut arzının artırılması ve böylece ev fiyatlarının düşürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.
İKİNCİ ADIM MORTGAGE
Beyaz Saray’dan yapılan bir diğer açıklamada ise Trump’ın “Mortgage Kredisine Erişimin Artırılması” başlıklı ikinci kararnameyi de imzaladığı bildirildi. Bu adımla konut kredisi maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle küçük bankalar ile topluluk bankalarının mortgage piyasasına yeniden katılımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.