Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli sektörlerinden gayrimenkulde "8. Liderler Zirvesi" online olarak gerçekleşti. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu “Gayrimenkul sektöründe fazla büyüme motivasyonu şu anda eskisi kadar yok. Oysa yeni projelerin üretilmesi lazım. Gerçek anlamda ihtiyaç var çünkü. Şu andaki arz temposuyla gidilirse, bu, bir süre sonra ihtiyacı karşılamayabilir. Bu da otomatik olarak fiyatların yükselmesine sebep olacaktır. Fiyatların yükselmesinin bir diğer sebebi ise yapım maliyetlerinin son yıllarda artması. Bunlar hâlâ tam yansıtılamadı" dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da "Pandemide balkonlarda hayatın devam ettiğini, evlerimizde işimizi sürdürecek alanların olması gerektiğini gördük. Bundan sonraki projelerde bunlar göz önüne alınacak. Bizler zam yapmadık, dayandık, eski fiyatlarla satmaya çalıştık. Ama artık o devir geçti, çünkü eski mal kalmadı, yeni imalatlar, yeni rakamlarla oluşuyor. Elimizde olmadan bu zamları yansıtmak veya işi bırakmak durumundayız" şeklinde konuştu. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise "Ev içi tasarımda eksikler keşfedildi. Dönüşebilir mobilyalar, bir mekanı birden fazla fonksiyon için kullanma artacak, pratikleşecek" ifadelerini kullandı.