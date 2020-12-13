Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Bağımsız Mikrobiyoloji Laboratuvarı Microbiota ve Avrupa Alerji Araştırmaları Merkezi (ECARF) testlerini yaptıran Froumann Profesyonel Hava Temizleme Cihazları kapalı alanlarda virüs, bakteri, toz, alerjen ve kimyasallar gibi havada uzun süre asılı kalabilen tüm kirleticileri yüzde 99 oranında temizlemeyi başardı. Froumann Kurucusu ve CEO’su Burak Yakupoğlu cihazın SARS Cov-2 virüsü dâhil 0,3 mikrona kadar havadaki tüm partikülleri filtre ederek temizlediğini söyledi. Ürünün sahip olduğu; üç aşamalı filtre sistemi, sızdırmazlık ile ilgili kullanılan tasarım, Eurovent sertifikalı HEPA H14 filtre teknolojisi ve doğru hava akım hızı, “güvenli nefes alanı” oluşturan kritik unsurların başında geliyor. Endüstiriyel Mikrobiyoloji alanından Prof. Dr. Ahmet Çabuk da virüs taşıyan aerosolleri yüzde 99 oranında filtre ettiği saptanan cihazın, havayı nefes hizasından çeken tasarımı sayesinde kapalı alanlarda mikrobiyal yükü azaltmada etkili olduğunu söyledi.