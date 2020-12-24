Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK - LAÇ

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatı verilen deprem konutlarının inşaatı başladı. 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparktan oluşan iki alandaki proje için dün temel atma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende; Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Deprem konutlarının 170’i 1+1, 233’ü 2+1, 119’u 3+1 olarak projelendirilirken, zemin güçlendirmesi yapılan projede yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandı.

42 MİLYON AVROYA MAL OLACAK

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un Türkiye'nin Balkanlardaki yakın dostu ve ortağı olduğuna işaret etti. Covid-19 salgınına rağmen inşaata başladıklarına vurgu yapan Erdoğan, toplam 522 konutu içeren ve 42 milyon avroya mal olacak projenin Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin yeni nişanesi olacağını kaydetti. Erdoğan "Bu konutların Arnavutluk halkına ve Laç şehrine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatın yüklenici şirketi Albayrak İnşaat'ın sahibi Ahmet Albayrak'a konutların taahhüt edilen 2021 Ağustos ayında bitirilmesi talimatını verdi.

DOSTLUĞUN SİMGESİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da projenin Türkiye'nin Arnavutluk'a sunduğu yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirterek "Türk dostlarımızın tutulmuş sözüdür. İki ülke dostluğunun simgesi olan bu sembol uzun yıllar burada kalacaktır" dedi. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise Arnavutluk'un son 30 yılın en büyük şantiye alanı olduğunu vurguladı ve "Her gün değişiyoruz, bu proje de şehrin yüzünü değiştirecek" ifadelerini kullandı.

TOKİ BUGÜNE KADAR 31 MİLYON AVROLUK YATIRIM YAPTI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sadece bu yıl Türkiye'de meydana gelen iki deprem sonrası 31 bin konutun yapımını üstlendiklerini belirterek, TOKİ'nin bugüne kadar 31 milyar avroluk yatırım hayata geçirdiğini ifade etti. Bulut, "TOKİ olarak Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali'de meydana gelen afetler sonrasında insani amaçlı yaklaşık 361 milyon lira bedelli 6.200'ü konut olmak üzere hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa ederek Türkiye'nin hibe yatırımı olarak bu ülkelerin hizmetine sunduk" dedi.

8 AY SONRA TESLİM EDİLECEK

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz" dedi.

"Laç şehrindeki depremden hemen sonra; kardeşlerimizin yaralarını sarmak için ülke olarak seferber olduk" diyen Kurum, şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla çalışmalara başladık. Ardından temmuz ayında da Bakan arkadaşım Arben Ahmetaj’la 'Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmemizi' imzaladık. Yatay mimariye sahip projede binaların yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. Konutlarımızın inşası TOKİ tarafından yürütülüyor. TOKİ bir milyon konutun inşasını tamamlayarak dört milyondan fazla insanımızı ev sahibi yapmış bir kurumdur. Ayrıca yurt dışında, doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Pakistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ’nin bu tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah sekiz ay sonra teslim töreninde yine bir araya geliriz.