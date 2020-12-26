Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında "Bakanlık olarak inovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması en önem verdiğimiz alanlardan biri" dedi. Göreve geldikleri günden itibaren yaklaşık 41 dijital projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Pekcan "Kolay İhracat Platformu ile de ihracatçılara dijital danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 28 Ağustos'tan bugüne kadar 75 bin kişiye hizmet verdik. Önümüzdeki yıl, platformda yapay zekâ algoritmaları da kullanacak. Platform, ihracatçılarımıza ülke önerileri sunmanın yanı sıra ihraç ürünleriyle birlikte satılabilecek tamamlayıcı ürünlere ilişkin tavsiyelerde bulunacak. Yine, yapay zekâ algoritmaları kullanan bir 'chatbot' platformda yer alacak ve tüm firmalarımızın sorularını 7/24 cevaplayacak" ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan ayrıca inovasyonla yakından alakalı bir çalışmayı gelecek günler içinde duyuracaklarını belirterek "Ancak bugünden biraz ipucu vermek gerekirse girişimcilerimizin başvurusuna açılacak oldukça inovatif bir Dijital Dönüşüm Proje Yarışması'nı başlatacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

45 ÜLKEYE SANAL ZİYARET

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ihracatın inovasyonla birlikte yükseleceğini belirterek şunları kaydetti: Bugün Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle 43 ülkede, 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirerek ülkemizde bu alanda öncü olduk. Sanal fuarlarla Made in Türkiye markamızı dünyanın dört bir köşesinde sergiledik. Pandemi sürecinin tüm zorluklarını hükümetimizin destekleriyle ve 100 bin ihracatçımızın özverisiyle aştık. Ne mutlu ki cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu yine bu dönemde kırdık. Katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, ihracatla yükselen Türkiye'nin teminatı olacaktır.