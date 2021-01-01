Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Marketlerde 30’luk yumurtanın fiyatının 35 liraya kadar yükselmesinin ardından, vatandaşın şikâyeti arttı. Üretici ise artan maliyetlerden dert yanıyor. Gazetemize konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon "Her üründe olduğu gibi yumurtada da bir maliyet unsuru var. Bu maliyetlerimiz en çok yem girdileriyle alakalı. Yem haricinde farklı giderlerimiz var ama bizim dengemizi bozan yem girdileri. Bugün mısır, soya, arpa ve buğday gibi ürünlerin birleşmesinden yem fiyatlarımız oluşuyor. Bunların fiyatı olduğu yerde durmuyor, yükseliyor. 6 ay önce 330 dolar olan soya küspesinin tonu, bugün 650 dolar. Yerli mısırı dahi dünya piyasasına uyarlanmış şekilde alabiliyoruz. Sektör 17 ayda yüzde 20 daraldı. Yem fiyatlarındaki artışlar nefesimizi iyice daralttı" dedi.

“Yumurta fiyatı, tavuk eti fiyatını geçti” eleştirilerini değerlendiren İbrahim Afyon “Tavuk eti sektörü; bizimle alakası olmayan, zeytin ve peynir gibi farklı sektör. Bazı ülkeler yumurta ithalatını durdurmuştu. Biz de zararına satmıştık. Vatandaşımız da yumurtayı o bedelle benimsedi. Ama şu anda maliyetin eklenmesiyle fiyatlardan yakınılıyor. Vatandaşımız şikâyet etmesin, yumurtayı gerçekten maliyeti seviyesinde satıyoruz” ifadelerini kullandı. YUM-BİR’in, fiyat açıklamalarını beyaz yumurta üzerinden yaptığını hatırlatan Afyon, vatandaşın şikâyetinin sarı yumurtalarla ilgili olduğunu söyledi. Afyon "Bizim güdümümüzde olmayan sarı yumurta veya gezen tavuk yumurtası, piyasada gerçekten yüksek fiyata satılıyor" açıklamasını yaptı.

35 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye’nin bugün 28 ülke ile yumurta ihracatı bağlantısı bulunuyor. 2021’de ise hedef, 35 ülkeye ihracat... İbrahim Afyon "2020’de bunların 23’üne gönderdik. 5’ine maliyetlerimiz kurtarmadığı için satmadık. Asya’da Singapur ve Çin; Afrika’da Nijer, Gana ve Angola hedef pazarlar arasında" dedi.