Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve millî kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elâzığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5.155 metre uzunluğundaki ‘Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’ bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “2021'in ilk açılışı olan Malatya-Elâzığ arasındaki Kömürhan Tüneli'nin açılışını yapacağız. Kömürhan Tüneli de kendi çapında dünyanın en özellikli, en büyük projelerinden bir tanesi. Hem mühendislik hem de görsel açıdan çok değerli bir proje. Bunun gibi pek çok projeyi ülkemize kazandıracağız. Yeni projelerin, yeni ihtiyaçların planlamalarını yapıyoruz. İnşallah 2021 yılı, bu hastalıkların, salgının da olmadığı çok daha rahat, büyük projeleri daha hızlı yaptığımız bir yıl olacak” değerlendirmesini yaptı.

EYFEL KULESİ'NDEKİ KADAR ÇELİK KULLANILDI

5.155 metre uzunluğundaki projenin 2x2.400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2.095 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Sadece köprünün yapımında, Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.