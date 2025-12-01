ABD Enerji Bakanlığı, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 134 milyon dolara kadar fon sağlayacağını açıkladı. Bakan Chris Wright, yıllar süren ihmal nedeniyle kaybedilen madencilik ve sanayi kapasitesinin yeniden inşa edilerek ülkenin enerji ve ekonomik güvenliğinin güçlendirildiğini vurguladı.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni fonla yurt içi nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin, yabancı kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasının ve ABD'nin enerji güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

ABD'den dev mineral atağı! Nadir toprak elementleri içi keseyi açtılar

ABD’DEN KRİTİK MİNERAL ATAĞI

Açıklamada, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik 134 milyon dolara kadar bir fon sağlanacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu kapsamda, maden artıkları, elektronik atıklar ve diğer atık malzemeleri dahil geleneksel olmayan kaynaklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve rafine edilmesine yönelik projelerin destekleneceği belirtildi.

YENİ FON ENERJİ GÜVENLİĞİNİ HEDEFLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD'nin ekonomisini ayakta tutan mineraller ve malzemeler için uzun süredir yabancı ülkelere bağımlı olduğuna işaret etti.

Wright, "Bu kaynaklara kendi ülkemizde sahibiz, ancak yıllarca süren rehavet, Amerika'nın madencilik ve sanayi altyapısını diğer uluslara kaptırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu eğilimi tersine çevirdiklerini kaydeden Wright, Amerika'nın enerji ve ekonomik güvenliği için gerekli malzemeleri çıkarma, işleme ve üretme kabiliyetini yeniden inşa ettiklerini belirtti.

