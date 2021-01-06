Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye pandemiye rağmen 2020 yılını rekor ihracatla kapattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) aralık ayı verilerine göre Türkiye’nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16’lık artışla 17 milyar 844 milyon dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. İhracat geçtiğimiz yılın tamamında ise 169 milyar 514 milyon dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

ALTI SEKTÖR REKOR KIRDI

Aralık ayında 22 sektör ihracatını artırırken, altı sektör yıllık bazda rekor kırdı. Bu sektörler 7 milyar 301 milyon dolar ihracatla hububat, 5 milyar 567 milyon dolarla mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla yaş meyve sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla halı ve 1 milyar 684 milyon dolarla meyve sebze mamulleri olarak sıralandı. 2020 yılı genelinde ise 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken; 18 milyar 263 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci, 17 milyar 143 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü ise üçüncü oldu.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgının gölgesinde bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, 2020 yılında dış ticarette önemli bir direnç sergilediklerini bildirdi. 2020 yılını rekorla kapattıklarını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti: 2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. 2020 gibi zor bir yılın, böylesine önemli bir rekorla kapatılmasını temin eden ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık ihracat, ihracatçımızın başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır.

CEP TELEFONU VE TABLET ETKİSİ

İthalattaki gelişmelere ilişkin de bilgiler veren Pekcan, 2020 yılında en fazla ithalatın Çin’den gerçekleştirildiğini söyledi. Bu artışta, salgın şartlarındaki talebe de bağlı olarak, cep telefonu ve tabletler gibi elektronik ürün ithalatındaki artışın etkili olduğunu anlatan Pekcan, Çin’i Almanya ve Rusya'nın takip ettiğini belirtti.

2021 HEDEFİ 184 MİLYAR DOLAR

2021 yılı ihracat hedeflerini 184 milyar dolar olarak açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle de “Geçtiğimiz yıl 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Rekorlara alışkınız, fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak, gerçekten takdiri hak ediyor. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. Made in Türkiye markasını, dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Artık Türk İhracatçısı neredeyse kendisiyle yarışır hâle geldi. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye ve bunu Allah’ın izniyle başaracağız” dedi.

2020 BÖYLE GEÇTİ

¥ 2020'de ihracat ailesi 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İlk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 oldu

¥ Sektörlerin yıllık performansına bakıldığında 25 milyar 549 milyon dolar ihracat ile otomotiv sektörü liderliğini korurken; 18 milyar 263 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci, 17 milyar 143 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü üçüncü, 12 milyar 675 milyon dolarla çelik sektörü dördüncü, 11 milyar 55 milyon dolarlık ihracatla elektrik-elektronik sektörü beşinci oldu.

¥ 2020 yılında en çok ihracat yaptığımız ilk beş ülke; 15 milyar 977 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 242 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 186 milyon dolarla ABD, 9 milyar 136 milyon dolarla Irak, 8 milyar 78 milyon dolarla İtalya oldu.

¥ Geçtiğimiz yıl 44 ülkeye ihracat rekor seviyede arttı. 39 ülkeye ihracat da bir milyar doları aştı.

¥ 2020 yılında AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 41,3 olurken, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 55,7 oldu. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 31,3 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 15,2 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 12,8 milyar dolar; Kuzey Amerika’ya ise 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

¥ En çok ihracat gerçekleştiren ilk beş ilimiz sırasıyla 66 milyar 677 milyon dolarla İstanbul, 12 milyar 881 milyon dolarla Bursa, 12 milyar 271 milyon dolarla Kocaeli, 9 milyar 535 milyon dolarla İzmir, 7 milyar 932 milyon dolarla Gaziantep oldu.

¥ 17 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. 16 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 211 artışla 300 milyon dolara ulaşan Kastamonu; yüzde 60 artışla 106 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman; yüzde 37 artışla 634 milyon dolar ihracat yapan Şırnak’ta oldu.

¥ 2020 yılında toplam Covid-19 ürünü ihracatı da yüzde 233 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

¥ Son dönemde avro-dolar paritesindeki artış yılın tümünde 1,64 milyar dolarlık pozitif etki yaptı.

¥ 205 ülkeye toplam 53 milyar 971 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 21 bin 613 firmamız ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.