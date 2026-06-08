Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle; ailelerde çevre bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, kadınların ve gençlerin çevresel dönüşüm süreçlerindeki rolünün artırılması, sosyal hizmetlerden faydalanan bireylerde sıfır atık farkındalığının geliştirilmesi ve çevresel sorumluluğun toplumsal dayanışma anlayışıyla desteklenmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre ve sürdürülebilirlik hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak yeni bir iş birliği adımını daha hayata geçirdi.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı. İş birliği kapsamında geliştirilecek projelerle sıfır atık yaklaşımının günlük yaşam pratiklerine daha güçlü şekilde entegre edilmesi, aile odaklı çevre politikalarının yaygınlaştırılması ve sosyal hizmet alanlarında sürdürülebilirlik uygulamalarının artırılması amaçlanıyor.

Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde yalnızca bir çevre politikası olmaktan çıkarak güçlü bir toplumsal dönüşüm modeline dönüştüğünü vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile odaklı sürdürülebilirlik hamlesi

“SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜ TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ağırbaş, “Bugün Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde toplumsal bir harekete dönüşmesiyle alakalı yeni bir adım atıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz bu protokol sayesinde ailelerimizde çevre bilincini güçlendirmeyi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

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“SIFIR ATIK HAREKETİ SOSYAL POLİTİKALARLA DESTEKLENİYOR”

Sıfır Atık Hareketi’nin ulusal sınırları aşan bir başarı hikâyesi yazdığını ifade eden Ağırbaş, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde küresel bir başarı hikâyesine dönüşen Sıfır Atık Hareketi’ni sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş kitlelere ulaştıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Geride bırakılan Sıfır Atık Haftası’nın ortaya koyduğu güçlü toplumsal sahiplenmeye de dikkat çeken Ağırbaş, “İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 1500’den fazla etkinlik hayata geçti. Sıfır Atık Festivali’mize 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Sıfır Atık Forumu’nda ise 183 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı ağırladık.” ifadelerini kullandı.

“AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, SIFIR ATIK HAFTASI’NIN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sıfır Atık Haftası, Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu’nun önemli paydaşlarından biri olduğunu belirten Ağırbaş, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür ederek, “Sıfır Atık Vakfı olarak yaptığımız tüm çalışmaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla, Sayın Bakanımızın liderliğinde aile odaklı, çocuk odaklı ve kadın odaklı olarak sürdürüyoruz.” dedi.

Önümüzdeki dönemde yeni uluslararası kampanyaların da hayata geçirileceğini açıklayan Ağırbaş, “Türkiye’nin dönüşümü ve Türkiye’den çıkacak yeni uygulamaların dünya genelinde yayılması için birlikte çalışacağız.” diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile odaklı sürdürülebilirlik hamlesi

“İSRAFI ÖNLEMEK SOSYAL BİR SORUMLULUK”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında sürdürülebilir kalkınmanın insan, aile ve çevre ekseninde ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü sosyal devlet anlayışını çevre politikalarıyla bütünleştirdiklerini belirten Göktaş, “Bir ülkenin gerçek gücü, toplumun her bir ferdine ne kadar güvenli bir hayat sunduğu ile de ölçülüyor. Biz aileyi, toplumu ve çevreyi aynı sorumluluk bilinciyle gözeten bir anlayışla çalışıyoruz.” dedi.

İsrafın önlenmesinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Göktaş, “Kaynakların verimli kullanılması ve çevre bilincinin güçlenmesi sadece doğayı korumaz; aile bütçesini, toplumun esenliğini ve nesiller arası bağı da güçlendirir.” ifadelerini kullandı.

“SIFIR ATIK HAREKETİ EN KAPSAMLI ÇEVRE SEFERBERLİKLERİNDEN BİRİ”

Bakan Göktaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin dünyadaki en kapsamlı çevre seferberliklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bugün Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin güçlü liderliğinde ve himayelerinde yürütülen dünyanın en büyük çevre seferberliği olan Sıfır Atık Hareketi, bu sorumluluğun en güçlü ve en somut ifadesidir.” dedi.

“SIFIR ATIK YAKLAŞIMINI SOSYAL HİZMET POLİTİKALARINA ENTEGRE EDİYORUZ”

Bakanlık olarak sıfır atık yaklaşımını sosyal hizmet politikalarına entegre ettiklerini vurgulayan Göktaş, kadın konukevlerinden ADEM ve SODAM merkezlerine, Vefa Programı’ndan engelsiz yaşam merkezlerine kadar çok sayıda alanda çevre bilincini yaygınlaştırdıklarını ifade etti. Türk Hava Yolları ile yürütülen Engelsiz Tasarımlar İleri Dönüşüm Projesi’nin de bu yaklaşımın başarılı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

“81 İLDE KADIN SIFIR ATIK ELÇİSİ BELİRLEYECEĞİZ”

Kadınların çevresel dönüşümdeki rolüne özel önem verdiklerini kaydeden Göktaş, “Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi ile kadınların sıfır atık bilincini hanelerde ve yerel yaşamda taşıyan öncü aktörler haline gelmelerini amaçlıyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle de 81 ilin tamamında bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile odaklı sürdürülebilirlik hamlesi

“1 MİLYON KADINA ULAŞMASI HEDEFLENEN ÇALIŞMALARLA FARKINDALIK GÜÇLENDİRİLECEK”

Yaklaşık 1 milyon kadına ulaşılması hedeflenen çalışmalarla çevre ve iklim farkındalığının yerelde güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Göktaş, anne-çocuk atölyeleri aracılığıyla sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılacağını söyledi.

Protokolün ailelerden başlayarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak güçlü bir dönüşüm sürecini destekleyeceğini vurgulayan Göktaş, “Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonunu daha fazla aileye, daha fazla haneye ve daha fazla vatandaşa ulaştıracağız. Çevreye duyarlı, kaynaklarını koruyan ve emanete sahip çıkan güçlü aile yapımızı korumaya devam edeceğiz.” dedi.

İmza töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı binasında yer alan enstalasyon alanlarını incelediler; öğrencilere yönelik hayata geçirilen uygulamalı eğitim atölyelerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE SOSYAL KALKINMA AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol; çevresel sürdürülebilirlik ile sosyal kalkınmayı aynı çatı altında buluşturarak, Emine Erdoğan’ın liderliğinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin toplumun tüm kesimlerine daha güçlü şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

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