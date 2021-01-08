Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “TCMB Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın görev değişikliği sonrasında iki ay geçti. Bu süreçte iki ayda TL varlıklar müthiş hamle yaptı. Türkiye’nin risk primi düşerken; TL dolara karşı yüzde 15 değer kazanarak, 200 günlük ortalamasını aşağı kırdı. Borsada ise BİST 100 endeksi 27 gün rekor kırarak yüzde 26 yükseldi” dedi. Analistler, ara ara kâr satışları gelse de bu ivmenin devamının beklenebileceğini söyledi. Bu arada Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre yılın son haftasında döviz mevduatları 235 milyar doları aştı. 2020 yılında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 41,3 milyar dolar artış kaydetti. Bunun üzerine ekonomi yönetimi, 2021’de risk priminin gerilemesi ve enflasyon beklentilerindeki düzelmeye dayanarak, ters dolarizasyon ortamının oluşması beklentilerini dile getirmişti.