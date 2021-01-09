Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımını kapsayan barınma yardımı kapsamında 2019'da toplam 80,1 milyon lira ödeme yapılırken, yoksul durumdaki ailelere bugüne kadar toplam 1,7 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandı. ‘Kronik Hastalık Yardım Programı’ ile tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 7.746 ihtiyaç sahibi vatandaşa 96 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugüne kadar eşi vefat eden yoksul durumdaki binlerce kadın için toplam 5,8 milyar lira kaynak aktarımında bulunan Bakanlık, ‘Çoklu Doğum Yardımı’ kapsamında ikiz ve üçüz doğan binlerce bebek için toplam 64,8 milyon ödeme yaptı. Evlatları vatani görevini yerine getiren dar gelirli ailelere 2 aylık periyotlarla aylık 400 lira tutarında yardım sağlayan Bakanlık, bunun için toplam 1,1 milyar lira ödeme gerçekleştirdi. 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımlarından 2019'da 1,5 milyon kişi yrarlanırken, toplam 10 milyar lira destek sağlandı.