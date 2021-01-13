Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Kuraklık tehlikesiyle birlikte vatandaşlar susuzluğa karşı kendi çözümünü aramaya başladı. İlerleyen dönemde evinde, bahçesinde veya iş yerinde su sıkıntısı çekmek istemeyen vatandaşlar, suyu depolama yoluna gidince su deposuna talep arttı.

TALEP YÜZDE 100 ARTTI

Su deposu üreticilerinden Karmod’un Ankara Şube Sorumlusu Veysel Çakır “Mevsim normalinin üzerinde bir talep söz konusu. Su kıtlığıyla ilgili insanlarda bir tedirginlik var, bariz bir şekilde görülüyor. Bu bizim hem satışımıza hem de üretimimize yansıdı. İnsanlar depolama ihtiyacı hissediyor. Gelen talep telefonları yüzde 100 arttı. İlerleyen dönemde su kesintileri başlarsa talep daha da artacaktır" dedi.

5 TONLUK DEPO 2 BİN 300 LİRA

Talep artışının su deposu fiyatlarına etkisini de değerlendiren Çakır şunları kaydetti: Düne kadar 2018 fiyatlarıyla satış yapıyorduk. Ham maddelere gelen zamlardan dolayı bugün bir zam yaptık ama bu kesinlikle talep artışından kaynaklanan bir zam değil. Bu dönemde yüzde 10-20 oranında zam yapıldı. 50 litreden 100 tona kadar su deposu satışı yapıyoruz. En çok 100, 200 ve 300 litrelik küçük çaplı depolar talep görüyor. Depo fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Çakır; 100 litrelik deponun 176 TL, 200 litrelik deponun 250 TL, 300 litrelik deponun 340 TL, 500 litrelik deponun 415 TL, 1 tonluk deponun 800 TL, 5 tonluk deponun ise 2 bin 300 TL’ye satıldığını bildirdi.

YAZ AYLARI YAKLAŞTIKÇA TALEP DAHA DA ARTAR

Beşer Polyester Satış Sorumlusu İbrahim Beşer de “Son günlerde kuraklıktan dolayı su deposu almaya gelen çok kişi var. Şu anda kış dönemi, yaz ayları yaklaştıkça talebin daha da artacağını düşünüyorum. Vatandaşlar evlerine, bahçelerine koymak için özellikle küçük tonajlı, iki tona kadar depolar alıyor” diye konuştu. 500 litrelik su deposunun 750 lira olduğunu ifade eden Beşer, depo büyüklüğüne göre fiyatın arttığını söyledi.