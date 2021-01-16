Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’daki günlük ekmek üretimine ve fırınlara ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul genelindeki 4 bin fırının ekmek üretme kapasitesinin 40 milyon civarında olduğunu belirten Kolivar, en çok fırın sayısına sahip ilçeleri Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Kartal ve Bağcılar olarak sıraladı.

Fırıncıların gece gündüz demeden üretimi sürdürdüklerini, halka taze ekmek ulaştırmak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden Kolivar, salgın sürecinde üretimi hiç durdurmadıklarını dile getirdi.

Kent genelindeki fırınlar, “kombine” diye tabir edilen sanayi tipi fırınlar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halk Ekmek fabrikalarında günde yaklaşık 20 milyon ekmek üretildiğini kaydeden Kolivar, “Salgın döneminde üretim miktarımız yüzde 20 azaldı. Özellikle restoranların kapalı olması veya açık olduğu zamanlarda eskisi gibi müşterilerinin bulunmaması bu azalmada etkili oldu” dedi.

Kolivar, ekmek maliyetlerinin yüksek olmasının sebebinin ruhsatsız fırınlar ve Halk Ekmek olduğunu öne sürdü.

Cihan Kolivar, ekmek israfında son yıllarda belirli bir mesafe alındığını ancak hâlen istenilen bilinç düzeyine ulaşılamadığını vurguladı.

Son yıllarda bayat ve iade ekmekleri fırınlardan toplayan bazı firmaların bunlardan galeta unu yaptığını aktaran Kolivar, vatandaşlara ekmeğin israf olmaması için ihtiyacı kadar ekmek almaları tavsiyesinde bulundu.