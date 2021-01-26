Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÜBRETAŞ, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde hem üretim hem de satışlarını artırarak, 2020 yılını şirket tarihinin yeni rekorlarıyla tamamladığını açıkladı. Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye faaliyetlerinde toplam 687 bin ton katı, sıvı ve toz gübre üretimi gerçekleştiren şirket; tüm ürün gruplarında 2 milyon ton üzerindeki satışıyla pazar payını artırırken ülkemizdeki gübre tüketiminin 3'te 1'ini tek başına karşılama başarısına imza attı.

“Zorlu dönemde üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirdik”

Konuyu değerlendiren GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “2020 yılı, özellikle Covid-19 nedeniyle tüm dünya açısından farklı ve zorlu bir yıl oldu. Birçok alanda yeni normallerinin oluştuğu bu dönemde insan sağlığının korunması kadar, gıda güvenliğinin sağlanması ve beslenme ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanmaya devam edilmesi daha da önem kazandı. Bu süreç, tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliğin ülkemiz ve insanlık için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de şirket olarak ana hissedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri'yle oluşturduğumuz güçlü işbirliği sayesinde, bu zorlu dönemde üstlendiğimiz sorumluluğu başarıyla yerine getirdik ve yeni yılda da bunu sürdürüyoruz” dedi.

Pazar liderliğinin yanı sıra şirket olarak üreticilere sundukları bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve tarımsal danışmanlık hizmetlerini salgın döneminde de aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan Yumaklı, “Tarım sektöründeki üreticilerin hem bitki besleme ürünü hem de bilgi desteği ihtiyaçlarını artan tempoyla karşılamaya devam ettik. Bu sayede 2020 yılında kimyevi gübre satış miktarımızı bir önceki yıla oranla yüzde 21 artırarak ilk kez 2 milyon ton eşiğini aştık. Yurtiçi satışların yanı sıra geçen yıla oranla yüzde 40'ın üzerinde bir artışla ihracatta da şirket tarihi rekorunu kırarak, mili ekonomiye daha fazla döviz katkısı sağlamayı başardık. Diğer yandan tarımsal danışmanlık kanallarımıza üreticilerden gelen bilgi talepleri ise 3 kat artış gösterdi. Model alan çalışmalarımızı da bu dönem başarıyla sürdürdük” diye konuştu.

“Umutla başladığımız yeni yılda da sözümüzün arkasındayız”

Ülkemizde yıllık ortalama 6 milyon ton kimyevi gübre tüketildiğini vurgulayan Yumaklı, “Küresel salgın döneminde tarım sektörü üretimi aralıksız ve artan tempoyla sürdürerek, 2020 yılını verimli şekilde geçirdi. Sektör olarak yeni yıla da umutla başladık. Fakat tarım sektörü için en önemli faktörlerden olan iklim konusunda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşama ihtimali, tarımsal üretim için önemli bir risk. Bu nedenle son birkaç haftadaki yağışların devam etmesini ve yeni yılın çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Tarımsal üretimdeki 2021 ilkbahar sezonu için ihtiyaç duyulacak gübre tedarik hazırlıklarını aylar öncesinden yaptıklarını belirten İbrahim Yumaklı, “Geçtiğimiz yılların dönemsel gübre tüketim verileri ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ilk 6 aylık siparişlerine göre oluşturulan satış bütçemiz için gerekli ürünlerin yüzde 80'ini tedarik ettik. Geriye kalan bölüm ise pazardaki gelişmeler, tüketimdeki gerçekleşmeler ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda pazar payımız çerçevesinde uygun zamanda tedarik edilmektedir” şeklinde konuştu.

Bu dönemde çiftçinin ihtiyaç duyduğu gübrelerin temini için kooperatif ve bayilerden gelen siparişlerin takvimine uygun şekilde sevkiyatların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Yumaklı, “Müşterilerimizin ocak ayı taleplerinin yüzde 90'dan fazlası 24 Ocak itibariyle teslim edilmiştir. Ayrıca coğrafi şartlardan ve kamyon hareketlerinden dolayı teslimatta öncelik tanıdığımız müşterilerimizin şubat ayı siparişlerinin de yüzde 20'ye yakını sevk edilmiştir. Operasyonel faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasıyla kesintisiz sürdürülmektedir. Çiftçiler, Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bayilerimizden ürünlerimizi temin edip kullanmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Global ticaretteki risklere rağmen en kaliteli gübreyi en uygun fiyatla sunuyoruz”

Ülkemizde bu konuda gerekli yeraltı kaynağı bulunmadığı için kimyevi gübre sektörünün hammadde yönüyle ithalata dayalı olduğunu hatırlatan İbrahim Yumaklı, “Kimyevi gübre global bir sektör olup Türkiye bu pazarda sadece yüzde 1,5 civarı bir paya sahiptir. Yurtdışından ithal ettiğimiz gübre hammaddelerini dövizle satın alıp çiftçiye TL olarak ulaştırmak sektörün finansal zorluklarından biridir. Kimyevi gübre fiyatlarına, uluslararası piyasalardaki emtia ve hammadde fiyatlarının yanı sıra döviz kurlarındaki hareketler de doğrudan etki etmektedir” açıklamasında bulundu.

GÜBRETAŞ olarak bu iki unsurun maliyetler üzerindeki etkisini minimize edecek operasyonel tedbirleri alarak üreticilere en kaliteli gübreyi en uygun fiyata tedarik etme politikasını sürdürdüklerini belirten Yumaklı, “Buna bağlı olarak bazen dövizde artış yaşansa bile global hammadde fiyatlarında düşüşler olduğunda ülkemizdeki fiyatlar stabil kalabiliyor. Geçmiş yıllarda da bunun örnekleri yaşandı. Fakat son aylarda döviz kurundaki durağan seyre rağmen, uluslararası gübre hammadde fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40'larıaşan artışlardan sektörümüz de etkilenmektedir. Kısacası, gübre fiyatlarını sadece döviz kurlarıyla açıklamak yeterli olmaz; bir yıllık dönemde döviz kurundaki değişimle birlikte salgın faktörünü, global hammadde fiyatları ile ülkemizde kredi faizlerindeki artışı da dikkate almak gerekir” dedi.

Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm bu finansal ve operasyonel zorluklara rağmen şirket olarak toprağa verdikleri emekleri her zaman minnetle andığımız çiftçilerimizin işini kolaylaştırmaya çalışıyor ve tarımsal üretimdeki devamlılığa büyük önem veriyoruz. Bu amaçla çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri en kaliteli ve en uygun fiyatla sunmaktayız. Sektördeki son bir yıllık fiyatlar karşılaştırıldığında Tarım Kredi Kooperatifleri ile şirketimizin çiftçinin yanında duruşu görülecektir. Son yaptırdığımız saha araştırmasında da GÜBRETAŞ markasının yüzde 90'ın üstünde bir kalite algısına sahip olması, çiftçilerin ürünlerimize teveccühünü artırıyor. Bu nedenle 2020'de çok yoğun bir taleple karşılaştık ve salgının getirdiği zorluklara rağmen 69 yıllık şirket tarihinin satış sevkiyat rekorunu kırarak, 2 milyon tondan fazla gübreyi tek başımıza karşıladık. Bu çizgiyi koruyarak, tarımsal üretime katma değer sağlamaya devam edeceğiz”.