Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk Enflasyon Raporunu açıkladı. Ağbal, “Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla, uzun bir müddet sürdürülecek. Bu görünüm altında enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahminler üzerinde yukarı yönlü risklerin belirgin bir şekilde önemini koruduğunun farkındayız. Gıda enflasyonunda önümüzdeki süreçte uluslararası emtia fiyatları üzerinden gelen riski, ithalat fiyatları kanalıyla yaşayacağız. Burası, 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Gerek uluslararası emtia fiyatları gerekse güçlü talep birlikte değerlendirildiğinde, faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulması için çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyon üzerinde risk oluşturan tüm faktörler belirli bir noktaya gelene kadar sıkı para politikası sürecek” dedi.

DENGELER BOZULMUŞTU

2020 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan güçlü toparlanmanın en önemli belirleyicisinin güçlü kredi büyümesi olduğunu aktaran Ağbal, “Bu güçlü kredi genişlemesi, firma kredilerinde olduğu kadar konut ve ihtiyaç kredileri başta olmak üzere bireysel kredilerde de belirgin. İkinci çeyrekten itibaren bankalarca TL cinsinden açılan net kredi hacmi 518 milyar TL oldu. Ancak artan cari işlemler açığı ile birlikte küresel gelişmelerle uyumlu şekilde gerçekleşen sermaye çıkışları, önemli miktarda rezerv kaybına yol açtı. Oluşan makrofinansal riskler neticesinde ülke risk primi yükseldi, döviz kurlarında oynaklık gözlendi. Borçlanma maliyetleri ve dolarizasyonu da de arttı” ifadelerini kullandı.

FAYDASI GÖRÜLECEK

Para politikasındaki ihtiyatlı duruşun 2023 yılında kadar süreceğini vurgulayan Ağbal "Böylece ülke risk priminin düşmesine, TL tasarruflarının özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapılacak. Elde edilecek her türlü yeni verinin, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sapma riskine işaret etmesi durumunda, ilave sıkılaştırma da kararlılıkla yapılacaktır" diye konuştu.