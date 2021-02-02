Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hasankeyf sınırlarında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Baraj Gölü üzerinde Müze Limanından aldığı yolcuları yaklaşık 1 saat 30 dakika gezi turu yaparak Batı (Batman) yönünde turizm amaçlı faaliyet gösterecek 1 adet hat üzerinde 8 adet yolcu taşıma teknesinden oluşacak işletmelerin ilanda belirtilen yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi ihale edilecektir.
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
02.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hasankeyf'te gezi teknesi hattı kiraya verilecek.
Etiketler : hasankeyf,
764579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764579.aspx
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