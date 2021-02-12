Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınların giyimden sonra en çok kozmetik, erkeklerin ise yemek kategorilerinde harcama yapması dikkat çekti. Bu arada Aralık 2020'de internet üzerinden yapılan alışverişler, yıl içindeki en yüksek değere ulaştı. Mart yüzde 10 olan aylık artış, aralıkta yüzde 62 olarak gerçekleşti. Böylece online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı, Mart 2020’de yüzde 26 iken, Aralık’ta yüzde 35’e yükseldi.