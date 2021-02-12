Kadınların giyimden sonra en çok kozmetik, erkeklerin ise yemek kategorilerinde harcama yapması dikkat çekti. Bu arada Aralık 2020'de internet üzerinden yapılan alışverişler, yıl içindeki en yüksek değere ulaştı. Mart yüzde 10 olan aylık artış, aralıkta yüzde 62 olarak gerçekleşti. Böylece online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı, Mart 2020’de yüzde 26 iken, Aralık’ta yüzde 35’e yükseldi.
Harcama öncelikleri: Kadınlar kozmetiğe, erkekler yemeğe...
12.02.2021 - 02:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumunun "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" verilerine göre, erkeklerin yüzde 54’ü kadınların ise yüzde 68’i giyim alışverişi yaptı.
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766939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/766939.aspx
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