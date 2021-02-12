Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavuk fiyatına gelen zamlar, hem müşterinin, hem de kasapların tepkisini çekiyor. Beypiliç, Erpiliç, Şenpiliç, Banvit gibi büyük firmalar, girdi fiyatlarının yükseldiğini iddia ederek, ürünlerine zam yapıyor. Kasaplar, müşterilerin bu sebeple tavuk almaktan vazgeçtiğini söyledi. Geçen sene tüm tavuğun kilo fiyatı 7-8 TL’den alıcı bulurken, şuan ki güncel fiyatı ise 18 TL’ye kadar çıktı. Göğüs kilo fiyatı 17 TL’den 27 TL’ye yükselirken, 22 TL’den satılan kanat ise rekor fiyat kırarak 40 TL’ye çıktı.

"Aracılar yüzünden fiyat yükseliyor"

Kasap olarak fiyat artışlarından mustarip olduğunu söyleyen Vehbi Genç, "15 yıllık aşkındır kasaplıkla uğraşıyorum. Kanadın kilosu şuan 40 TL, etle hemen hemen aynı fiyatta. Böyle olunca müşteriden de çok tepki alıyoruz. Aradaki aracılar ve üreticiler sebebiyle fiyat yükseliyor. Kanat 40 TL olmamalı, bu yüzden müşteriden sürekli şikayet alıyoruz. Ürünler ilk elden direkt kasaba gelmiyor. Üç, dört yerden sürekli zam oluyor ve bize gelene kadar bu fiyatlara ulaşıyor. Mangalda kanat tercihi düştü. Mangalın sezonu olmamasına rağmen bu fiyattaysa, yazın sezon açılınca 60 TL’ye kadar çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

“Müşterilerimiz tavuk dahi alamaz duruma geldi”

Sabit bir marka ile çalıştıklarını söyleyen Karaman, “Beybiliç, Şenpiliç, Erpiliç, Banvit gibi büyük firmaların arasında çok fiyat farkı yok ama 10 kuruş, 20 kuruş, 40 kuruş olarak değişiyor. Bize göre büyük bir fark değil ama müşteriye göre fark ediyor. Zam gelince uygulamak zorunda kalıyoruz. Pandemi döneminde insanlar vücut direncini yüksek tutmak için gıda tüketiminde eti, tavuğu ve sakatatı tercih ediyorlar. Tabi tavuk müşterilerimizin ilk talebi oluyor. Ama sürekli zamlar olunca bizim de satışlarımız etkileniyor. Biz fiyatların sabit olmasını ya da sürekli değişiklik olmamasını talep ediyoruz. Müşteri artık zam fiyatlarını duyunca kaçıyor. Sabit müşterilerimizi bile kaybetmeye başladık. Bazı müşterilerimiz haftada 3 kilo giriyorsa artık bir kilo giriyor. Bazı müşterilerimiz tavuk dahi alamaz duruma geldi” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ise sıkıntının maliyetlerdeki artış olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, "Devletin resmi verilerine göre, yem fiyatları yüzde 23 oranında arttı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Kasım 2020 verileri, gıdadaki fiyat artışının sebebini açık şekilde gözler önüne seriyor. Devletin resmi verilerine göre Kasım ayı itibarıyla 2020 yılında hayvan yemi, gübre, bina ve araç gereç bakım masrafları gibi kalemlerde toplamda yüzde 15,35’lik bir artış yaşandı. Traktör gibi tarımsal üretimde kullanılan makinelerin bakım masrafı yılın 11 ayında yüzde 36,69’luk artış gösterdi. Aynı dönemde hayvan yeminde yaşanan artış yüzde 23,37 düzeyinde, gübredeki fiyat artışı yüzde 16,66 düzeyinde oldu. Artışın Aralık ve Ocak aylarında da sürdüğü tahmin ediliyor. Bu artışlar doğrudan çiftçimizi, esnafımızı ve üreticimizi etkiliyor" denildi.