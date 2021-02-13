Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle "daha öngörülebilir" şartlar oluştu. Türkiye'nin risk primi düştü, dövizde gerileme yaşandı, yabancılar yatırımcılar da dönüşe geçti. Böylece gelecek beklentileri de pozitife döndü. Merkez Bankasının son olarak yaptığı 'Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre;

l Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,15'ten yüzde 11,23'e çıktı.

l Dolar tahminleri 8,09 seviyesinden 7,79 seviyesine indi.

l Büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseldi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal "Para politikasına olan güvenin artması ve olumlu beklentilerin uzun vadeye dönmesi ile birlikte, içinde bulunduğumuz süreç, ekonomide üretim ve yatırımların arttığı, istihdamın genele yaygın olarak iyileştiği bir görünüm arz edecektir. Hükûmetimiz tarafından açıklanacak ekonomi ve hukuk alanındaki reformlar da çok önemli. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyümenin en önemli ön şartlarından. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilirsek; sürdürülebilir büyüme, istihdam, toplumsal refah ve adaletli gelir dağılımına da en büyük katkıyı yapmış oluruz" açıklamasında bulunmuştu.

VATANDAŞ SATIYOR

Merkez Bankası verilerine göre 5 Şubat haftası itibarıyla yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,1 milyar dolar azaldı ve 232,9 milyar dolara geriledi. Nisan 2020'den bu yana en sert düşüş kaydedildi. 29 Ocak haftası da dikkate alındığında, son iki haftada döviz mevduatlarının 3,2 milyar dolar azaldığı görüldü. Varandaşın döviz mevduatı 1,4 milyar düşüşle 148,1 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerin ise 751 milyon dolar azalarak, 84,8 milyar dolar oldu.