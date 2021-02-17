Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT, söz konusu cihazları ilk olarak Ankara'da hizmete sundu. Cihazın daha sonra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da kullanıma sunulmasıyla ülke genelindeki PTT Kargomat 7/24 sayısı 335'e ulaştı. Kurulum çalışmalarının tamamlanmasıyla İstanbul'da 178, Ankara'da 105, İzmir'de 35, Bursa'da 30, Antalya'da 17, Kocaeli'de 15, Konya'da 15, Eskişehir'de 10 olmak üzere yurt genelinde 405 kargomatla hizmet verilmesi hedefleniyor.

Cihaz sayesinde mesai saatleri dışında kargo alma imkanı bulan vatandaşlar, toplu konutlar, meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri ve metro durakları gibi şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen en yakın PTT Kargomat 7/24'ten gönderilerine ulaşabiliyor. Vatandaşların herhangi bir yerden kendilerine gelecek gönderinin teslim edileceği PTT Kargomat 7/24'ü beyan etmesi durumunda, gönderici tarafından alıcı adresi kargomat olarak seçilip koli postaya verilebiliyor.

Ayrıca alıcılara ulaşılamadığı durumlarda gönderi en yakın kargomat cihazına bırakılabiliyor. Bu durumda da alıcısına SMS gönderiliyor. Bu SMS ile gönderinin kargomattan alınacağı tek kullanımlık akıllı şifre, kargomat adresi ve barkod bilgisi iletiliyor.