Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar geçen hafta, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin oluşturduğu panik havasıyla satıcılı bir seyir izledi. Gelecek hafta ise ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler, emtia fiyatları ve tahvil piyasasının seyri ile yoğun veri takvimi yatırımcıların gündeminde olacak. Yurt içinde de BİST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel düşüş yaşandı. Doların da gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığı haftada; kur, 7,48 seviyesini görmesinin ardından 7,43'ten cuma gününü tamamladı. Küresel risk iştahındaki azalışın etkisiyle haftalık bazda yüzde 5,70 değer kaybeden BİST 100 endeksi, son 17 haftanın da en hızlı düşüşünü kaydetti. Endeks, haftayı 1.471,39 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinde devam eden satıcılı seyre, sanayi hisseleri de katıldı. Analistler, teknik açıdan BİST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.520 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

ENFLASYON VE İHRACAT

Bu arada Türkiye'yi mart ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Gözler bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara çevrilirken; bir yandan da ekonomik reform paketine odaklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, yarın 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,2... Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde salgının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 6,7 büyümüştü.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Mart Salı günü, şubat ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklanacak. Türkiye, Covid-19 salgınına rağmen 2020'yi ihracatta rekorlarla kapatırken, bu yılın ilk ayında da 15,5 milyar dolarla, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı. TÜİK de 3 Mart Çarşamba günü şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. TÜFE ocakta yüzde 14,97, aylık yüzde 1,68 artmıştı.