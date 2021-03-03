Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maske ve fiziki mesafe kurallarına göre yapılan her iki açılışa da katılan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Hedefimiz, yıl sonuna kadar 150 mağaza. İhlas bayrağını, Türkiye’nin her yerinde layık olduğu şekilde taşıyacağız. Eve giren ürünleri halkımıza sunuyoruz, çok mutluyuz, güzel bir mağazacılık örneği sergiliyoruz. Anlayışımızın daha fazla karşılık bulacağına inanıyoruz. Oluşturduğumuz istihdamdan da çok memnunuz. İhlas Pazarlama, 2021 yılında 600 kişiye kucak açacak. Ailemiz büyüyor ve halkımızın da memnuniyetle alışveriş yapacağı, güvenle alıp huzurla ödeyeceği, çok sıcak ilişkiler yaşayabileceği bir mağazacılık anlayışını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Daha iyi olacağız inşallah” diye konuştu.