Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Netaş tarafından düzenlenen 5G etkinliğinde, şirketin ana hissedarı ZTE ile sunduğu 5G çözümleri ve dünyadaki başarı örnekleri paylaşıldı. Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2018'de 8 milyar olan internete bağlı cihaz sayısının, 2030'da bir trilyona ulaşmasının beklendiğini belirterek, bunun daha hızlı iletişim ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi. "Millî Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda Türkiye'nin 5G teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması için çalışma yaptıklarını ifade eden Sayan, şunları kaydetti: 2016 yılında 4.5G’yi gerçekleştirdiğimizde yerlilik oranımız yüzde1’in altındaydı. Bugün yerlilik oranımızı yüzde 22’lere çıkardık. Ama bu yeterli değil. ZTE'nin Netaş aracılığıyla tecrübesini ülkemize aktaracak olması yerli ve millî 5G çalışmalarına büyük katkı sağlayacak. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin ilk fazının 31 Mart itibarıyla tamamlanacağını, proje kapsamında geliştirilen yerli ve millî ürünlerin 5G'ye geçişte kilometre taşı olacağını dile getirdi. ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, Türkiye'nin bölgesinde mobil abone büyümesi için kilit bir pazar olduğuna dikkat çekerken Netaş CEO'su Ali Emir Eren de Türkiye'ye iletişim teknolojilerinin yerli olarak sunulması için çalıştıklarını, böylece ülke adına 4 milyar doların üzerinde tasarruf sağladıklarını bildirdi.