Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 yıl vadeli ABD faizinin yüzde 1,6'yı geçmesi, dolarda küresel artışı beraberinde getirdi. Dünkü işlemlerde 7,55'in de üzeri test edildi. Analistler, doların 7 seviyesine hızlı çekildiğini, tepki alımlarının da bu yükselişte etkili olduğunu, haber akışına göre 7,20-7,70 gibi geniş bir bant aralığında hareketlerin devam edebileceğini öngörüyor. Bu arada altının onsu da 9 ay sonra 1.700 doların altına geriledi. Petrol ise 68 doları da geçerek son haftalardaki yükselişini sürdürdü.