Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamı iç piyasada dolar, 7,78 ile son 11 haftanın zirvesini gördü. Ancak dünkü işlemlerde kur, yeniden 7,65'in altına geriledi. Analistler "ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin yüzde 1,6 civarında durduğu ve doların dengelendiği bir senaryo daha fazla ağırlık kazanıyor. Bu durumda dolardaki değerlenmede belli bir noktaya ulaşıldı" diyor. Gözlerin bir yandan da enflasyonda olduğunu belirten analistler "Merkez Bankasından yeni faiz artışı beklentileri kuvvetleniyor. Tüketici enflasyonu şubatta yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkmıştı. Mart ve nisan ayında da enflasyon yukarı yönlü gidecek gibi... Yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması sebebiyle, TCMB, 18 Mart'taki toplantısında 50-100 puan gibi bir faiz artışına gidebilir. Bu sıkı politika duruşu, TL'deki değer kaybını da belli noktalarda durduruyor. Son yükselişin hemen ardından dolarda yaşanan gerileme de, TL'ye geçiş ve ters dolarizasyon için fırsat olarak kullanıldı" görüşünü dile getiriyor.