Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında, 2017 yılında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalanmıştı. Bu kapsamda PTT ile paylaşılan verilere, kurumun platformlarına plaka veya şasi numarası girilerek bakılabiliyor. Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine imkân sağlıyor. İkinci el araç alacak vatandaşlar kilometre ve araç muayene bilgilerine; pttavm.com, PTT internet bankacılığı ve mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 4 milyonu aşkın kişi tarafından bu hizmetin kullanıldığını ifade ederek "Vatandaşlarımız, aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler" dedi.