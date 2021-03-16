Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sezonu yaklaşırken Türkiye de stratejisini belirledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye turist kabulünde, kişilerin geldikleri ülkenin günlük vaka sayıları ve aşılama programlarının dikkate alınacağını bildirdi. Ersoy, BBC ONE televizyonunda katıldığı canlı yayında, yaklaşan turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye 15 Nisan’a kadar giriş yapmak isteyen kişilerden negatif PCR testi isteneceğini belirten Ersoy; bunun, o tarihten sonra Sağlık Bakanlığı ile tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Bakan Ersoy, “15 Nisan’dan sonra vaka sayılarına bakacağız. Eğer düşüş varsa geçen seneki uygulamamız gibi, o ülkelerden gelen kişilerden negatif PCR testi talep etmeyeceğiz” diye konuştu.

15 NİSAN KRİTİK

İngiltere’de aşılama programının hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğüne ve vaka sayılarının düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, bu eğilimin sürmesi hâlinde 15 Nisan’dan sonra İngiliz vatandaşlarından test istenmeyebileceği ihtimalinin bulunduğunu aktardı. Ersoy, Türkiye’de de aşı programının başladığını, hâlihazırda 11 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını ve nisan sonuna kadar hedefin 50-60 milyon kişiyi aşılamak olduğunu belirterek, böylelikle ülke genelinde vakaların düşeceğini ifade etti. Bakan Ersoy, turistlerin geldiği ülkelerdeki vaka sayılarının düşük olması ve aşı programının iyi ilerlemesi hâlinde Türkiye’ye gelenlerin de güvenli olacağını kaydetti.