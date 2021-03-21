Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyüz, "Katılım bankacılığı, sigortacılığı ve diğer faizsiz finansal faaliyetleri tek çatı altında düzenleyecek Katılım Finans Kanunu'na ihtiyaç duyuluyordu. Bu kanunun, faizsiz finans ekosistemini geniş halk kesimlerine taşıyacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıkların da olduğunu biliyoruz" dedi. Osman Akyüz, İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında oluşturulacak "Tahkim Merkezi"nin, katılım finansla ilgili anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden hızlı çözülmesine yardımcı olacağına da işaret etti. İFM'de finansal teknolojilere ağırlık verilecek olmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Görünen o ki, burada amaçlanan İstanbul'u faizsiz finansın merkez haline getirmek. Yabancı sermaye buraya gelsin. Uluslararası anlaşmalarda tıpkı Londra tahkim merkezleri gibi tanınsın, bilinsin. İstanbul zaten Türkiye'mizin finans merkezi. Bu tür yapıları gerçekleştirmek, geliştirmek ise uluslararası tanınırlığı artırır. Bunun için düzenlemelere ihtiyaç var. Uluslararası finans merkezi kanunu da çıkacak, bu konuda çalışma da var. Önemli olan bu finans hizmetlerinin kolay ve daha ucuz yapılması. Bizim aslında bölgesel finans merkezi hedefini öncelememiz lazım. Bu bölgede, Balkanlar ile Ortadoğu bölgesinde biz merkez ülke konumundayız. Bunu biraz daha geliştirmemiz lazım. Reformlar; gerek bölgesel finans merkez olmamıza gerek uluslararası arenaya açılmamıza ve küresel bir merkeze dönüşmemiz konusunda bize destek olacak. Çünkü Türkiye, finansal açıdan, ekonomi açısından, güvenilir alan olmasından dolayı zaten bu bölgenin en gelişmiş ülkesi. Sektöre gönül vermiş herkesin çok gayret etmesi gerekiyor. Memlekete somut katkı sunmamız lazım.