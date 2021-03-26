2020'nin ikinci yarısında Türkiye, 11’inci sırada bulunuyordu. Dünyada doğrudan yabancı yatırımlar, 2020'de yüzde 42 geriledi. Ancak teknoloji, medikal, kimya ve e-Ticaret gibi birçok alanda faaliyet gösteren yabancı şirketler, Türkiye’de ‘doğrudan yatırım’ kararı aldı. Yalnızca bu yıl 500 milyon doların üzerinde yatırım planlanıyor.
Yabancılar yatırıma geliyor
26.03.2021 - 03:52 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, asgari ücretin satın alım gücü paritesine göre, ABD’nin dâhil olduğu 26 ülke içinde 7’nci sırada yer aldı.
Etiketler : asgari ücret,yatırım,
777466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/777466.aspx
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