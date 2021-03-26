Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020'nin ikinci yarısında Türkiye, 11’inci sırada bulunuyordu. Dünyada doğrudan yabancı yatırımlar, 2020'de yüzde 42 geriledi. Ancak teknoloji, medikal, kimya ve e-Ticaret gibi birçok alanda faaliyet gösteren yabancı şirketler, Türkiye’de ‘doğrudan yatırım’ kararı aldı. Yalnızca bu yıl 500 milyon doların üzerinde yatırım planlanıyor.