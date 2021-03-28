Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kâzım Ergün, “İkramiyelere enflasyon oranında zam yapılmıyor. 1.000 lira ikramiye ilk defa verilmeye başladığında bir kurban alabiliyorduk, şimdi alamıyoruz. Farkı buradan anlayın. Nasıl maaşlara altı ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı” dedi.

Emekli maaşı 1.554 TL’nin altında olanların yüzde 5, emekli maaşı bu miktarın üstünde olanların ise yüzde 4 ek ödeme aldığını da hatırlatan TÜED Başkanı Ergün, bu düzenlemeyle 2006 yılından beri vatandaşın fatura-fiş toplamaktan kurtulduğunu belirtti. Ergün, “Bizi bu zahmetten kurtardıkları için teşekkür ediyoruz. Ancak bu verilen hak, günün şartlarında artık yetmiyor. Her şeye 8 ile 18 arasında KDV ödüyoruz. Bu yüzde 4’ler artık komik bir rakam olarak kaldı. Bu oran yüzde 8-10’a çıkarılmalı. 4 bin lira maaş alan kişinin ek ödemesi yüzde 4’te kalırsa 160 lira, yüzde 8’e çıkarsa 320 lira, yüzde 10’a çıkarsa 400 lira olacak. Böylece hiç değilse bir evin ekmek veya çay-şeker parası çıkar. Emekliye bir katkı olur” diye konuştu. Ergün, taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini ve olumlu bir cevap beklediklerini sözlerine ekledi.