TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 31 Mart tarihinde Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunuldu.
TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret
02.04.2021 - 13:51 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TARSİM heyeti, Sakarya’ya ziyaret gerçekleştirerek, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : TARSİM,
779320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779320.aspx
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