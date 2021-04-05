Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün “Bizim önerimiz; büyük bölümü aşılanan yaşlıların, kamuya ait eğitim ve sosyal tesisler ile kamplardan bu yıl ücretsiz ya da düşük ücretlerle yararlanması. Bununla birlikte özel sektöre ait turizm işletmelerinde emeklilerin tatil yapmaları da teşvik edilerek, turizm sektörü hareketlendirilebilir” dedi. Önerilerini Aile ve Turizm bakanlarına mektupla ilettiklerini belirten Ergün “Yaşlılarımızın çok istediği bu sosyal projenin dünyaya örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.