Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Köşeli tasarımıyla dikkat çeken Alex Robot Süpürge, Türkçe konuşan ilk süpürge olma özelliği taşıyor. Bu alanda Türkiye’deki ilk üç oyuncudan biri olacaklarını söyleyen Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz, “Robot süpürge satışları pandemide adet bazında yüzde 506, ciro bazında yüzde 900 büyüdü. Robot süpüre hane penetrasyon oranı yüzde 4,5. Bu da Türkiye’de bir milyon hanede robot süpürge olduğu anlamına geliyor. Talebin pandemi bittiğinde de devam edeceğini öngörerek bu alana giriş yaptık” dedi.

Terliksiz, Alex’in, Alex Pro 1290 ve Alex 1280 olarak iki ayrı modeli bulunduğunu aktararak şu bilgileri verdi: “Temizleyeceği alanın haritasını çıkararak temizlik için en ideal rotayı oluşturan Alex, rampa çıkma kabiliyeti, zemin algılama teknolojisi ve kir sensörü sayesinde farklı zeminlere göre gücünü en verimli şekilde kullanıyor. Köşeli tasarımı sayesinde kör noktalarda bile tam temizlik sağlıyor. Üstelik yuvarlak robotlara göre yüzde 40 daha uzun fırçalarıyla zemin üzerinde daha geniş bir alanı temizleyerek zamanı da verimli kullanıyor.” Terliksiz, Alex’i yurt dışına da ihracat edeceklerini bildirdi. İki modelle satışa çıkarılan Alex’in 1290 modeli 3 bin 500, alt segment için üretilen 1280 modeli 2 bin 900 TL’den satılıyor.