Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İftar çadırlarının bu yıl açılamayacağını hatırlatan Palandöken “Bu nedenle paylaşmak, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek için esnaf doğru adres. Esnafımız veren elin alan eli görmediği bu güzel paylaşım zincirinin en güzel köprüsü. Çünkü mahalleyi en iyi o tanır, kim ihtiyaç sahibi, kim orta hâlli herkesi bilir. Veren el olmak isteyen vatandaşlarımız yağ, şeker, makarna ve benzeri temel gıdaların olduğu bir koli yaparak askıya bırakabilir veya o kolinin ücretini esnafımıza verip, erzak kolisini gelen ihtiyaca göre tamamlanmasını isteyebilir” dedi.