Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemide insanlar evlere kapandı, harcamalar azaldı, tasarruf arttı. Covid-19 sebebiyle dünyada son bir yılda 5 trilyon dolar birikirken bu paranın normalleşme ile tüketim çılgınlığına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle turizm, seyahat ve yeme içme sektöründe doping etkisi yapması bekleniyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, pandemide tasarrufların arttığına dikkat çekerek “Salgın döneminde insanlar dünyada son bir yılda 5 trilyon dolar para biriktiği tahmin ediliyor. Birçok tüketici harcama yapamadı. Maalesef turizm, tekstil ve seyahat gibi sektörler pandemiden negatif etkilendi. Tüketicilerin daha çok evde kaliteyi artırmaya yöneldi. Biz daha şanslı bir sektördük. İnsanlar beyaz eşya ve TV aldı, eşyalarını yeniledi” dedi.

ÜÇ HAFTA SONRASINA RANDEVU

Pandeminin er ya da geç sona ereceğini dile getiren Dinçer, normalleşme ile birlikte tüketim çılgınlığı yaşanmasının beklendiğini söyledi. İsrail’den örnek veren Dinçer “İsrail aşılama işlemini tamamlayarak normalleşmeye geçti. Tüketici intikam alışverişi yapıyor. Bize gelen bilgilere göre restoranlarda bile üç hafta sonrasına rezervasyon yapılıyor. Bütün ülkelerde büyüme yaşanacağını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da salgının en çok turizm sektörüne olumsuz etkilediğine değinerek, toplum bağışıklığının hızlıca elde edebilmesi için yerli aşının bir an önce devreye girmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bağlıkaya şunları kaydetti: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında turizm gelirlerinde bir trilyon dolar seviyelerinde kayıp yaşandı. Sadece Incoming yapan acentalarımız değil, iç turizmden kültür turizmine, hac-umre acentalarımızdan kruvaziyer ve M.I.C.E sektörüne kadar tüm alanlarda çok ciddi kayıplar yaşadık. Seyahat acentaları dışında konaklama sektörü ve havacılık sektörü de bu dönemdeki kayıpların üstesinden gelmeye, kendisini toparlamaya çalışıyor. Her şeye rağmen aşılanma sürecinin başlaması hepimize umut veriyor.

TURİST AKININA HAZIRLIKLI OLUN

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan ise mayıs ayı sonuna kadar tüm işletmelerde aşılama çalışmalarını tamamlayacaklarına dikkat çekerek “İnsanlar bu bir buçuk yıla yakın süredir salgınla yaşadıktan ve seyahat kısıtlamalarını gördükten sonra, artık bu salgının etkisinin azalmasıyla beraber çok yoğun bir şekilde seyahat faaliyetlerini büyük bir özlemle yerine getirecekler. Salgın sonrası ziyaretçi akınlara şimdiden hazırlıklı olmalıyız” dedi.4

HİZMET İHRACATINDA REKOR BEKLENTİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle turizm öncülüğünde hizmet ihracatında rekor beklediklerini belirterek “Önümüzde yeni bir dönem var. Neredeyse 1,5 yıldır tüm dünyanın evde olduğunu düşündüğümüzde uçuşlar tam anlamıyla başladığında turizmin öncülüğünde hizmet ihracatımızın yeni rekorlara imza atacağına inanıyorum” dedi. Gülle, geçen yıl, salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 16 milyon misafirin, Türkiye’ye ve Türk turizmine güvenerek Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, gelecek dönemde, 2019’daki rekor ziyaretçi sayısı olan 51,7 milyonu dahi aşarak hizmet ihracatında yeni rekorlara imza atacaklarını vurguladı. Gülle “Yakın gelecekte inşallah 100 milyon ziyaretçiyi ülkemizde ağırlayacak ve hizmet ihracatımızdaki artışla ‘İhracatla Yükselen Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.