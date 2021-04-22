Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

YouTube’un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids, Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunuldu. Dünyada 106 ülkede 44 farklı dilde hizmet veren YouTube Kids uygulaması çocukların dijital dünyada eğlenmesini, keşfetmesini ve öğrenmesini sağlarken ebeveynlere de kontrol imkânı sunuyor. Böylece çocukların sanal tehlikelere ve reklam yoluyla zararlı içeriklere erişmesi engellenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, küresel ölçekte her üç internet kullanıcısından birinin 18 yaşından küçük olduğunu belirterek YouTube Kids ile çoukların daha güvende olacağını söyledi. Sayan, “Çocuklarımızın zararlı içeriklerin etkilerinden korunması onların sağlıklı gelişimi için son derece önemli. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu durum çok daha net anlaşıldı. Dolayısıyla çocuklarımızı nasıl gerçek hayattaki bütün bu tehlikelerden korumak için çaba harcıyor ve kurallar koyuyorsak interneti de bilinçli, güvenli, etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek çocuklara bunu öğreterek sanal dünyanın risklerini minimize edebiliriz. Bu anlamda çocuklarımız için onların faydasına olacak şekilde imkân veren, seçenekler sunan uygulamaların önemli olduğuna inandığım ve bir araya gelmemize vesile olan YouTube Kids en güzel örneklerden biri” dedi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da çocukların artan oranda ekran karşısında geçirdikleri süre sebebiyle ebeveynlerin kontrolünün zorlaştığını dile getirdi. Bu durumun risk ve tehlikeleri beraberinde getirdiğine değinen Karagözoğlu, ebeveynlerden servis sağlayıcılara kadar herkese görevler düştüğünü söyledi.

200 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey de güvenli ve etkili internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için yeni bir eğitim programını hayata geçirdiklerini belirterek “Türkiye’nin 20 şehrine düzenlenecek olan bir ‘roadshow’ ile BTİDER’in ‘Güvenli İnternet Tırları’nın 200 bin çocuğa ve iki bin öğretmene ve ebeveyne ulaşması hedefleniyor. Toplam 24 ay sürecek program kapsamında, Google.org tarafından BTİDER’e 250 bin dolar tutarında bir bağış desteği sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

"ZAMAN" VE "ARAMA" SINIRI

13 yaş altı çocuklar için geliştirilen YouTube Kids, YouTube’dan ayrı bir web sitesi, Android ve İOS cihazlar için ayrı bir mobil uygulaması olan bir video izleme platformu olarak öne çıkıyor. YouTube Kids’in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. YouTube Kids ebeveynlere, bir dizi kullanımı kolay denetim özelliği de sunuyor. Kişiselleştirilmiş profiller özelliği ile ebeveynlerin çocukları için ayrı profil oluşturabilirken, aileler “Yalnızca Onaylı İçerik” modu ile çocuklarının hangi içerikleri izleyebileceğine karar veriyor. Çocuklar “Aramayı Kapat” özelliğiyle Youtube’ta video arayamazken “Dâhilî Zamanlayıcı” sayesinde ebeveynler çocuklarının ekran karşısında geçirdikleri süreyi kolaylıkla belli sınırlar içinde tutabiliyor. Oturum bittiğinde, çocuk uygulama tarafından bilgilendiriliyor. Ebeveynler ayrıca tek bir tuşa tıklayarak belirli kanalları ve içerikleri engellemeyi seçebiliyor. Türkçe YouTube Kids’e Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından veya web tarayıcı ile “https://www.youtubekids.com” adresinden ulaşılabiliyor.