Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bir süredir yaşadığı düşüş grafiğini yeniden yukarı yönlü ibreye çekti. Dün kapanışta 8,5050 lirayı göre dolar, bugün güne 8,5320 lira bandında başladı.

17 EYLÜL DOLAR VE AVRO FİYATI

Serbest piyasada 8,5300 liradan alınan dolar, 8,5320 liradan satılıyor. 10,0450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0470 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5050 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0380 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi bulunurken, dün, küresel pay piyasalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıdı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,42 altında 1.418,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,5354'e çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı piyasa katılımcıları anketi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

Dolar/TL 8,44 seviyelerinde Bir süredir düşüş bandında olan Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak, 8,44 seviyelerinde işlem görüyor.