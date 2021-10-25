Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Emeklilerin, önümüzdeki ocakta ne kadar zam alacağı tartışılmaya başladı. Zam oranının netleşmesi için gelecek iki aylık enflasyon verileri beklenirken, emeklilerin aylıklarına ilişkin farklı talepleri bulunuyor.

En düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılmasının üzerinden 19 ay geçtiğini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün “Hayat çok pahalandı. Ev kirası bile 1500-2000 lira. Bir emeklinin evi yoksa mutlaka bir yakınından destek alıyor veya kayıt dışı ekonomide bir yerde bir iş yapmaya çalışıyorlar” dedi.

AGİ EMEKLİYE DE VERİLMELİ

Emeklilerin beklentilerini anlatan Ergün “En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çıkarılırsa insanlar biraz nefes alır. Bizler yüzde 4 ek ödeme alıyoruz. Bir emeklinin 3 bin lira maaşı varsa, yüzde 4 ek ödemeyle 120 lira alıyor. Çalışanlar, asgari geçim indirimi adı altında 300 liranın üzerinde yardım alıyor. Emekli ve çalışan ayrılmamalı. Devlet, böyle bir asgari geçim indirimi veriyorsa emekliye de vermeli. Ek ödeme tutarı, yüzde 4’ten yüzde 10’a çıkarılmalı. Ayrıca, 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak yasası çıkarılmalı” diye konuştu.

Yüzdeli zam modelini eleştiren Ergün, seyyanen zam modelinin getirilmesi gerektiğini de söyledi.

Emekliler 'asgari' problemine çözüm istiyor Asgari ücretten SGK primi yatıranların emekli olduğunda asgari ücretin çok altında aylık aldığını açıklayan TÜED Başkanı Kazım Ergün, yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi.

Memur ve emeklilere 2022’de yüzde 12 zam 6 milyon kişinin merakla beklediği rakamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 oranında zam yapıldı. 2023’te de maaşlara yüzde 8+6 zam uygulanacak. Enflasyon farkları da eklenecek.