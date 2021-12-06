Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Ocak-kasım döneminde 5,4 milyar dolar ihracata imza atan maden sektörü markalaşmaya ve yapısal reformlara odaklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, bu yılı 6 milyar dolara yakın ihracatla kapatmak istediklerini belirterek, uluslararası ticarette dijital pazarlamanın ön plana çıktığını ve ihracatçı sektörlere verilen pazarlama desteklerinin güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Dünyada basılı evrak işinin gittikçe azaldığına işaret eden Çetinkaya “Artık dijital pazarlama işi yapılıyor. Bugün bir sporcunun ne kadar değerli olduğu Instagram takipçisi ile ölçümleniyor. Demek ki her şey dijital dünyada. Fakat ülke olarak dijital tanıtım emtialarında güncel olmadığımızı düşünüyorum. Desteklerin buralarda daha da güncellenmesi gerekiyor. Konvansiyonel işler tabi ki devam edecektir ancak artık ağırlığını ve bütçesini değiştirmesi gerekiyor. İçeriğinizin hedef kitlelere ulaşması için de önemli bütçelerin ayrılması gerekiyor” dedi.



Rüstem Çetinkaya

İTALYA’YI ÖRNEK ALABİLİRİZ

Markalaşmada kolektif hareketin önemini vurgulayan Çetinkaya, şu değerlendirmeyi yaptı: Markalaşma, ülke markalaşma kültürü, bir toplum bilinci olarak yerleşmeli. Bu bilinçle hareket etmediğimiz sürece yapacağımız spot tanıtım faaliyetleri yetersiz kalır. Elbette ki yüksek teknoloji ürünler üretmek hedefimiz olmalı ancak markalaşma açısından bize üretim stili ve teknoloji olarak en yakın ülke İtalya. İtalyan mutfağı, İtalyan tekstili, İtalyan çikolatası her sektörde bu örnekleri görebilirsiniz. Almanlar katma değerli teknolojik ürün çıkarırken İtalyanlar katma değerli marka çıkarır. Türkiye bunu yapabilir ancak bunun için kolektif olarak çalışmamız gerekiyor. Markalaşma yönünde fayda sağlayacak olan insanların önü açılmalı.

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