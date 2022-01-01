Türkiye Gazetesi

İstanbul'da taksi tartışmaları son bulmuyor. Müşteri seçme, kısa mesafe yolcusu almama, turistlere farklı fiyat uygulama derken bu defa da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

İstanbul’da taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi İstanbul’da yapılan yüzde 36’lık yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncellemeye Bağcılar’daki servise gelen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yolcunun telefonunu çalan taksiciyi kameralar ele verdi Şişli'de bir yolcunun koltukta unuttuğu cep telefonunu çalan taksici araç kamerasına yakalandı. Polis tarafından yakalanan taksicinin şoför kartı iptal edildi.

Korku dolu anlar! Taksicinin ittiği kadın otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici, tartıştığı kadın müşteriyi adeta otobüsün altına itti. Yabancı uyruklu turist olduğu öğrenilen kadın adeta ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

Taksilerde kamera bulundurma zorunluluğu ertelendi Başta taksi olmak üzere diğer toplu taşımalara getirilen kamera zorunluluğu uygulaması 2023'e ertelendi.