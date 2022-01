Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Katkı payının günlük hesaplamayla değil, belirlenen tutar üzerinden bir defaya mahsus ödenmesine karar verildi. Ayrıca bu yıl ödenecek katkı payı tutarları da belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz hafta aldığı karara göre, Türkiye’de faaliyet gösterecek yat, ilgili belgelerle turtarihinden en az 15 gün önce müracaata bulunacak. İbraz edilen belgelerin uygun görülmesi durumunda Bakanlık oluru ile yat için izin belgesi düzenlenecek.

2022 yılı için Türkiye’ye giriş harcının yanı sıra, bir defaya mahsus olmak üzere boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 2 milyon lira, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 3 milyon lira, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 6 milyon lira “sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı” tahsil edilecek. Yabancı ticari yatlara Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’den oluşan Türkiye kara sularında ticari faaliyet yapmalarının önünü açan düzenleme 28 Temmuz 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sonrasında alınan kararla Türkiye’ye giriş harcının yanı sıra, boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan her gün için 20 bin lira, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan her gün için 30 bin lira, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan ise her gün için 40 bin lira katkı payı katkı payı alınmaya başlamıştı.

POTANSİYELİ YÜKSEK ÜLKELER MERCEK ALTINDA

Türkiye’nin turizm potansiyeli yüksek ülkelerle ilgili çalışmaları sürüyor. Bu ülkelerden deniz turizminin yoğun olduğu Antalya ve Muğla gibi kıyı şehirlerine doğrudan tarifeli uçuşların ve kruvaziyer ziyaretinin artırılmasına yönelik temaslar yoğunlaşacak. Bu doğrultuda uluslararası hava yolu şirketleri ve tur operatörleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılması planlanıyor.

