Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM, iki yıllık pandemi arasından sonra kapılarını bu yıl fiziki olarak yatırımcılara 15-18 Mart tarihleri arasında açtı. Türkiye’nin bu yıl Emlak Konut GYO ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde katılım gösterdiği fuarda Bodrum Belediyesi de yer aldı.

Geçtiğimiz dönemde İTO'nun desteğiyle hayata geçirilen İstanbul Pavilyonu’nu bu yıl GYODER kurarken, çadırda uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve fırsatlarını anlatıldı. MIPIM’de bu yıl Airport City’den Galataport’a, İstanbul Finans Merkezinden Fenerbahçe Kalamış Marina’ya, kentsel dönüşüm projelerinden markalı konut projelerine kadar değeri 10 milyar doları bulan 30 civarında dev yatırım sergilenirken, bu projeler özel bir katalogla hem fiziki, hem de dijital olarak katılımcılara tanıtıldı.

500 MİLYAR $’LIK KAHVALTI!

Fuarın ikinci günü GYODER tarafından organize edilen ‘Uluslararası Yatırımcı Kahvaltısı’ programına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılarak, yabancı katılımcılara Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ve yatırım imkânlarını anlattı. Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci Dr. George Friedman’ın da Türkiye'deki fırsatları anlattığı yatırımcı kahvaltısı, toplam hacmi 500 milyar doları bulan 60’ın üzerinde üst düzey uluslararası yatırımcı, fon ve geliştiricinin katılımı ile gerçekleşti.

SADECE KONUT OFİS DEĞİL...

MIPIM'in bu yıl, 100 ülke, 600 şehir, 6.000 yatırımcı, 500 konuşmacı, 25 bin sektör temsilcisinin katılımıyla gayrimenkul sektörünün en büyük organizasyonu olduğunu belirten Bakan Murat Kurum “Ülke olarak biz de gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biriyiz. 100’ü aşkın sektör kuruluşunun yanı sıra İstanbul’un başarılı projeleri ve önemli şirketleri pavilyonumuzda yerlerini aldılar. Türkiye, inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi durumundadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de 106 bin tecrübeli müteahhitimiz bulunuyor. İnşaat ve bağlı sektörler, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10.725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar oldu. Sadece geçtiğimiz yıl Türk müteahhitleri, 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. Yatırım fırsatlarının son derece çeşitli ve yüksek olduğu ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisi de son derece yüksek” dedi.

KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

Yeni dönemde öncelikli amaçlarının gayrimenkulün sadece konut ve ofisten ibaret olduğu algısını değiştirmek olduğunu ifade eden Murat Kurum “Türkiye son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını muazzam bir şekilde geliştirdi. Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakımevi gibi projeleri daha çok konuşacağız ve daha çok üreteceğiz. Bu bakış açısı ve yaklaşım ile oluşturulacak vizyon, hem sektörümüz hem de uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor. Ülkemize yapılan gayrimenkul yatırımı çok kısa sürede geri dönüyor. Bu da yabancı yatırımcı açısından fırsat barındırıyor. Ülke olarak yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açık; bakanlığımızın kapıları da açık. İnşallah bir dahaki buluşmamızı Türkiye’de Bakanlığımızda yaparız” diye konuştu.

7 ÜLKEYE İLETİŞİM KÖPRÜSÜ

Bakanlık olarak yurt dışında teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını anlatan Murat Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı: İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik Müşaviri göndereceğiz. Müşavirliklerimiz ülkemizdeki ve yurtdışındaki iş birliği projelerinin ve yatırımların geliştirilmesi için çok özel bir iletişim köprüsü olacak. Bu noktada, Türkiye’nin dünyaya büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu ifade ediyor ve tüm yatırımcılarımızı ülkemize davet ediyorum. Bakanlığımıza bağlı TOKİ ve Emlak Konut'la, Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde, sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası devam ediyor. 2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak. Türkiye’mizin büyük dönüşümünde, şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara ve finans kuruluşlarına büyük fırsatlar sunuyor.

NUREDDİN NEBATİ: FIRSATLAR ÜLKESİYİZ

Yatırımcı kahvaltısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'u merkeze aldığınızda 1,3 milyar insana 3-4 saate ulaşılabildiğini belirterek “Türkiye bölgesel bir cazibe merkezi olma yolundadır. Avrupa'nın, Rusya'nın, Orta Doğu ve Afrika'nın farklı taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerdendir. Bunu dedik ve 2021'de kanıtladık. Biz fırsatlar ülkesi olma hasebiyle Türkiye'nin farklı bir konumu olduğunu ve krizlerden büyük bir avantajlar silsilesiyle ayrıldığını biliyoruz. Şimdi Türkiye ister gayrimenkul ister fonlar açısından alternatif alanlar içinde birinci sırada. Türkiye sermayeye önem veriyor. Çünkü Türkiye serbest piyasa öncülüğünü içselleştirilmiş ve değiştirilmez bir kural olarak görüyor. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye'ye çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz” dedi.

İstanbul Finans Merkezinin önemini anlatan Nebati “Sizlerin de İstanbul Finans Merkezi ile ilgili süreci takip etmenizi ve yerinizi almanızı öneririm” diye konuştu. Doğrudan yabancı yatırım girişinin yüzde 38,7'sinin gayrimenkul sektöründen kaynaklandığına işaret eden Nebati, gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceklerini, yabancılara her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi.

YABANCI YATIRIMCIYA BOĞAZ DAVETİ

Yatırımcı toplantısındaki yabancı katılımcılar arasında İstanbul'a ziyarete gelenlerin sayısını az bulan Bakan Nebati, GYODER'in oradaki yatırımcıları İstanbul'a davet etmesi gerektiğini söyledi. Nebati, katılımcılara “Şöyle bir İstanbul'u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz'da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz. Öyle anlatmakla olmaz. Geleceksiniz, göreceksiniz, yürüyeceksiniz, havasını teneffüs edeceksiniz. Şöyle bir Sultanahmet Camii'ne, Ayasofya'ya gideceksiniz” diye seslendi.

HAKAN GEDİKLİ: YATIRIM POTANSİYELİMİZİ SERGİLEDİK

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, MIPIM’de Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergilediklerini söyledi.

Gedikli, şu ifadeleri kullandı: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız ve Hazine ve Maliye Bakanı’mızın da katılımıyla gerçekleşen, uluslararası arenada sektörün öncü firmalarının yer aldığı, dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından MIPIM 2022’de Emlak Konut olarak biz de yerimizi aldık ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldik. Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren, güçlü ve istikrarlı iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayan bu büyük organizasyonların iş geliştirme ve iş birliği açısından önemini biliyoruz. Ülkemizdeki önemli kuruluşların bu organizasyonda yer alması Türk inşaat sektörünün gücünü uluslararası alana taşıması ve yeni ticari ilişkilerin gelişmesi açısından oldukça kıymetli. Biz de Emlak Konut GYO AŞ olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da MIPIM’de, Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergileyip, dünyanın göz bebeği İstanbul’umuza kazandırdığımız vizyon projelerimizi ortaya koyarak, şirketimizi ve en önemlisi ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz."

ALMANYA VEDUBAİ İÇİN MOTİVASYON YÜKSELDİ

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yatırım değeri 10 milyar doları bulan 30 gayrimenkul yatırımının uluslararası işbirliklerine ön ayak olmak için MIPIM’de olduklarını belirterek “Sürdürülebilir şekilde bu fuarda olmaya da devam edeceğiz” dedi. MIPIM 2022’nin kendilerini motive ettiğini anlatan Kalyoncu “Dubai’deki Cityscape ile Almanya’daki Expo Real fuarlarına da kapsamlı bir katılım için şimdiden hazırlıklara başlıyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarında Bodrum, İzmir, Çeşme, Antalya gibi markalarımızı da içeren bir ‘Turkish Riviera’ pavilyonu düşüncemiz de var. Ayrı bir çadır olarak ya da İstanbul çadırını büyüterek, içinde yer verip tanıtabiliriz. Artık dünyada ülkeler yerine şehirlerin markalaştığı ve yatırım çektiği bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

KAHVALTIDAN ÜÇ MÜJDE ÇIKTI

Uluslararası yatırımcıların artık konut projeleri yerine lojistik, turizm, veri merkezi gibi yatırımlara ilgi gösterdiğini ifade eden Kalyoncu, yatırımcı kahvaltısının meyvelerini hemen almaya başladıklarını söyledi. Etkinliğin sonucunda üç müjdeli gelişme yaşandığına işaret eden Kalyoncu “Bunlardan ilki, İngiltere'nin 'TÜSİAD'ı 'DEİK'i konumundaki IoD'yle mayısta uluslararası bir organizasyon yapma kararı aldık. İkinci müjdemiz, Miami'nin 'GYODER'i konumundaki kuruluşla iş birliği. Üçüncü müjdemiz ise önümüzdeki 10 yılın en iddialı projesi olacak World Sport City’le ilgili. Uluslararası bir proje olan ve henüz yeri belli olmayan spor şehrinin kurulmasında Türk müteahhitlerinin yer almasıyla ilgili görüşmeler yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÇADIRI'NDA DİJİTAL ŞOVA İLGİ ARTTI

Geçmiş yıllara göre konumu ve etkinliği güçlendirilen İstanbul çadırında maket yerine dijital ekranlarla tanıtım yapıldı. İstanbul Pavilyonu'nda ilgili şehir ve projeler ekranlarda daha yakından tanıttı. Böylece maliyetin yüzde 50’ye yakın düştüğünü anlatan Mehmet Kalyoncu, buna karşılık etkinliğin ise yüzde 100’ün üzerinde yükseldiğini vurguladı.

Türkiye, MIPIM 2022'de gücünü 'İstanbul çadırı' ile gösterecek Gayrimenkulün ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak tanımlanan MIPIM 2022’de Türkiye, İstanbul Çadırı’yla bir defa daha temsil edilecek. 15-18 Mart arasında düzenlenecek fuara GYODER öncülüğünde Türk firmaları çıkarma yapacak.