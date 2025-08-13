Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD açıkladı, petrolde büyük düşüş bekleniyor! Akaryakıta büyük indirimler yolda

Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 ve 2026 petrol tahminlerini güncelledi. EIA, şu an 65 dolar seviyesinde bulunan brent petrolde sert bir düşüş bekliyor. Söz konusu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda akaryakıta büyük indirimler gelebilir.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bir önceki ay varil başına 71 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, ilerleyen aylarda keskin düşüş kaydederek yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 58 dolara, 2026’nın başında ise yaklaşık 50 dolara gerileyecek.

Söz konusu beklentide OPEC+ ülkelerinin üretim artışlarını hızlandırma kararının ardından küresel petrol stoklarında güçlü artış görüleceği öngörüsü etkili oluyor. Küresel stok artışlarının yılın son çeyreği ve 2026'nın ilk çeyreğinde günde 2 milyon varilin üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu, önceki raporda tahmin edilen seviyenin yaklaşık 800 bin varil üzerinde yer alıyor.

Ayrıca raporda, 2026'nın başındaki düşük petrol fiyatlarının, OPEC+ ile bazı OPEC dışı üreticilerin arz kesintilerine gitmesine yol açarak yılın ilerleyen dönemlerinde stok artışlarını sınırlayacağı ifade ediliyor.

2026 PETROL TAHMİNİ 51 DOLAR 

Brent petrolün, 2026'da varil başına ortalama 51 dolardan işlem görmesi ve geçen ay tahmin edilen 58 dolar seviyesinin altında kalması bekleniyor.

Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 67,22 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 68,89 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 63,58 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 65,22 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

Bunun yanı sıra raporda, ABD ham petrol üretiminin, sondaj başına verimlilik artışlarının etkisiyle aralıkta günlük yaklaşık 13,6 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşle, yılın büyük bölümünde devam eden sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerindeki yavaşlamanın hızlanacağı aktarılıyor.

Bu doğrultuda, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 280 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kaydedilmişti.

Küresel ölçekte ise bu yıl petrol arzının günlük 105 milyon 360 bin varil, 2026'da 106 milyon 350 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 103 milyon 720 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 910 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

