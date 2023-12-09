ABD-Türkiye arasında 3 önemli iş birliği! Bakan Bolat bizzat Washington'a davet edildi

9 Aralık 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 14:52

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD Ticaret Bakanlığı, Raimondo ve Bolat arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, Raimondo'nun, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı.

3 ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden iş birliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

BAKAN BOLAT, WASHINGTON'A DAVET EDİLDİ

Açıklamada, Raimondo'nun, ABD Ticaret Bakanlığı'nın gelecek yıl mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek en büyük ticaret konferansı "Trade Winds"e de değindiği ve Bakan Bolat'ı bizzat görüşmek üzere Washington DC'ye davet ettiği kaydedildi.

TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme oranlarını değerlendiren Bolat, "Ağustostan itibaren ihracatta izlenen artış ve ithalattaki yavaşlamanın etkisiyle dış ticaret açığı azalmakta, ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk yarısına göre yukarıda seyretmektedir. Hizmet ve seyahat gelirleri de yıllıklandırılmış olarak eylül ayında sırasıyla 98,3 milyar dolar ve 46,9 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu yenilemiştir. Mal ve hizmetler ticaretinde izlenen olumlu seyir ile cari işlemler açığında son 2 ayda 7,3 milyar dolarlık azalış sağlanmıştır. Ekim, kasım ve aralık aylarında da yıllıklandırılmış bazda söz konusu azalış trendinin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.