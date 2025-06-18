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Haberler > Ekonomi > AB'den o vergiye beklenmedik kolaylık! 50 ton sınırıyla neler değişecek?

AB'den o vergiye beklenmedik kolaylık! 50 ton sınırıyla neler değişecek?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AB&#039;den o vergiye beklenmedik kolaylık! 50 ton sınırıyla neler değişecek?
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (CBAM) basitleştirerek yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaları muaf tutacak, böylece KOBİ'lerin idari yükü hafifleyecek. Düzenleme, AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

AB Konseyi, üye ülke temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (CBAM) basitleştirilmesine yönelik yasal düzenleme konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

AB'den o vergiye beklenmedik kolaylık! 50 ton sınırıyla neler değişecek? - 1. Resim

YILDA 50 TONUN ALTINDA İTHALAT YAPAN FİRMALAR...

Açıklamada, kurallarda yapılacak değişiklikle sınırda karbon vergisi kapsamına giren ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaların CBAM şartlarından muaf tutulacağı kaydedildi.

CBAM'deki değişiklikle ithal edilen ürünlerdeki gömülü emisyonların yüzde 99'unun kapsamda kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, basitleştirmenin özellikle KOBİ'ler olmak üzere AB şirketlerinin idari yük ve maliyetlerini azaltacağı belirtildi.

AB'den o vergiye beklenmedik kolaylık! 50 ton sınırıyla neler değişecek? - 2. Resim

Kuralların sadeleştirilmesi sonucunda büyük kısmı küçük ve orta ölçekli olmak üzere ithalatçı şirketlerin yüzde 90'ının sınırda karbon vergisi ödemekten kurtulması bekleniyor.

Düzenleme, AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

CBAM HAKKINDA

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, CBAM'de gelecek yıl başlaması planlanan nihai döneme yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

1 Ocak 2026'dan itibaren ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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