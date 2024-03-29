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Haberler > Ekonomi > Akaryakıt fiyatlarını ilgilendiriyor! Petrol için uzman isimden heyecanlandıran sözler

Akaryakıt fiyatlarını ilgilendiriyor! Petrol için uzman isimden heyecanlandıran sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarını ilgilendiriyor! Petrol için uzman isimden heyecanlandıran sözler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren petrol için uzman isim Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'ten dikkat çeken iddia geldi. Çelik, Türkiye'nin 4 yıl içinde 1.5 milyon varil petrol üretecek kapasiteye ulaşacağını söyledi. Çelik, "Yer altı zenginliklerimizi kullanabilirsek Türk parası değer kazanacaktır" diye konuştu.

Türkiye enerji alanında yeni keşiflere imza atmaya devam ediyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Gabar'da bulunan petrol Türkiye'yi enerjide bir adım öteye taşıdı. Şırnak'ta günlük 100 bin varil petrol üretim hedefi için çalışmalar sürerken, uzman isimden akaryakıt fiyatlarını da etkileyecek petrol üretimi için dikkat çeken iddia geldi.

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de 2 sene içinde günlük 1 milyon varil petrol üretimine ulaşılacağını söyledi.

4 YILDA GÜNDE 1.5 MİLYON VARİL

Jeolojik konumuna bakıldığında Türkiye’yi kalkındıracak en büyük projenin petrol olduğunu söyleyen Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, günlük 1.5 milyon varil üretebilecek imkan olduğunu iddia etti. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Akaryakıt için uzman isimden heyecanlandıran sözler! Türkiye günlük 1.5 milyon varil petrol üretecek - 1. Resim

"Güneydoğu bölgemizde ve Türkiye’nin bazı noktalarında yaptığım araştırmalar sonucunda güzel veriler elde ettim. Türkiye’de yaklaşık 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı konuşmalarında Şırnak'ta günlük 100 bin varil çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye yaklaşık olarak kendi ihtiyacını yüzde 10 ve yüzde 15 oranında karşılayabiliyor. Mardin, Batman ve Hakkari bölgelerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda 2 sene içinde günde 1 milyon varil petrol çıkabilecek kapasite keşfettik. 4 sene sonra da günlük 1 milyon 500 bin varil petrol üretimi gerçekleşecek imkan var. Bu gerçekleştiği taktirde 1 milyonu ülke için kullanılsa, kalan 500 bin varil de dış ülkelere satılır"

YER ALTI ZENGİNLİKLERİYLE TL DEĞER KAZANACAK

Türkiye’nin en büyük sorununun petrol ve doğalgaz çıkarılmaması olduğunu dile getiren Çelik, ülkenin çok zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğunu söyledi. Çelik, "Sondaj kuyuları açılmalı ve petrol noktalarında jeoloji mühendislerinin araştırması ile iyi şekilde çalışmalar yapılarak petrolün hangi formasyonda olduğu belirlenmelidir. Yer altı zenginliklerimizi kullanabilirsek Türk parası değer kazanacaktır" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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