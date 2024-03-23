Üç bölgede izin çıktı! TPAO Marmara'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Marmara’daki petrol potansiyelini araştırmak için harekete geçti. TPAO, Marmara Denizi’nde Tekirdağ sınırlarında 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir sınırlarında 54 bin 238 hektar ve Tekirdağ ile Çanakkale sınırlarında 27 bin 668 hektar olmak üzere toplam 95 bin 55 hektarda petrol arayacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Karadeniz ve Akdeniz’de hidrokarbon aramaları yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), şimdi de Marmara’daki petrol potansiyelini araştırmak için harekete geçti. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEG) önemli kararlar çıktı.

MAPEG, TPAO’ya Marmara Denizi’ndeki üç ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verdi. Resmî Gazetede yayımlanan kararlara göre; TPAO, Marmara Denizi’nde Tekirdağ sınırlarında 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir sınırlarında 54 bin 238 hektar ve Tekirdağ ile Çanakkale sınırlarında 27 bin 668 hektar olmak üzere toplam 95 bin 55 hektarda petrol arayabilecek. Söz konusu petrol arama ruhsatı, 8 yıl süreyle geçerli olacak. TPAO, söz konusu bu üç saha için 15 Eylül 2023’te petrol ruhsatı başvurusu yapmıştı.

GABAR’DA GÜNLÜK ÜRETİM 37 BİN VARİL

Marmara Denizi’nde petrol aramak için ruhsat alan TPAO, bir yandan da petrol üretim üssü hâline getirdiği Gabar’da petrol üretimini sürdürüyor. Yılbaşı itibariyle Şırnak’taki petrol üretimi, 30 bin varile ulaşmıştı. Türkiye’nin en kaliteli petrolünün bulunduğu bölgede şu anda ise günlük petrol üretimi 37 bin varil civarında. Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahalarında, iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması planlanıyor. 2024 sonunda da Gabar’daki sahalardan günlük 100 bin varil üretime ulaşılması hedefleniyor.

Petrol üretimine kesintisiz devam eden TPAO, doğalgaz üretiminde de vites artırıyor. Geçtiğimiz yıl 20 Nisan’da karaya ulaştırılan Karadeniz gazında şu anda günlük üretim 3,7 milyon metreküp. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “2024 yılında özellikle Karadeniz’de üç lokasyonda aramaları hızlandıracağız” demişti.