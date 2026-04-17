Altın fiyatlarında son dakika! 17 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.915 TL ve ons fiyatı 4.795 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da İsrail-Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilanı ve beklenen ABD-İran müzakereleri iyimserliği artırdı. Ancak ABD’de istihdam ve imalattan gelen pozitif veriler “daha gevşek bir para politikası” beklentilerini düşürdü. Altın haftalık bazda %0,95 değer kazanırken, ons 3 haftalık yükseliş serisine koşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelen son ekonomik veriler altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Orta Doğu’da İsrail-Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilanı ve önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen ABD-İran müzakereleri iyimserliği artırdı. ABD ekonomisinden ise iyi sinyaller geldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 213 bin beklentiye karşılık 207 bin kişi olarak geldi. Philadelphia FED İmalat Endeksi ise nisanda 18,1’den 26,7’ye yükseldi.

YÜKSELİŞ HIZ KESTİ

ABD’de istihdam ve imalattan gelen pozitif veriler, resesyon korkularını azaltmakla birlikte “daha gevşek bir para politikası” beklentilerini de düşürdü. Altında hafta başında daha belirgin olan yükseliş hevesi, bu verilerin ardından yerini “daha temkinli” bir görünüme bıraktı. Çarşamba günü 4.871 doları test eden ve dün 4.790 dolardan kapanış yapan ons altın, bugünkü işlemlerde de TSİ 06:10 itibarıyla 4.795 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Altın fiyatları hafta boyunca %0,95 prim yaptı ve son görünüm itibarıyla ons, 3 haftalık yükseliş serisine doğru ilerliyor.

Altın 3 haftalık seriye koşuyor! Dikkatler ABD-İran müzakerelerinde

17 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

İç piyasaya bakıldığında spot piyasada işlem gören 17 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.915 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı 6.955 TL’den gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde tabelalarda çeyrek altın satış fiyatı ise 11.415 TL’den geçiyor.

ALTINDA KRİTİK DESTEK

Analistler, son olarak 2 Mart tarihinde test edilen 5.419 dolar zirvesinin ardından ons fiyatında başlayan düşüşün 23 Mart tarihinde 4.099 dolara kadar devam ettiğini hatırlatarak “Bu aralığın FİBO %50,0 geri alım seviyesi 4.760 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu nokta ilk destek olarak çalışıyor” görüşünü aktarıyor.

5.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Öte yandan bir sonraki direncin FİBO 61,8 noktasında olduğuna da değinen analistler, “Bu seviye ise 4.915 dolara işaret ediyor. Bu direncin de aşılmasıyla birlikte yeniden 5.000 dolar beklentisi artabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

100 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Ons fiyatında 100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.775 dolar seviyesinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini aktaran analistler, “Hafta boyunda 100 günlük ortalama da önemli bir tampon oldu. Bu ortalamanın kalıcı olarak altına gelinmesi, satış baskısının yeniden artmasını beraberinde getirebilir” uyarısında bulunuyor.

